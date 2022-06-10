國民黨棄「九二共識」親美反共搏選票　陸官媒：想法幼稚難翻盤

▲朱立倫拜會美國眾議員。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者任以芳／綜合報導

國民黨主席朱立倫赴美訪問，稱國民黨「親美反共」、「九二共識是沒有共識的共識」，同時在美又接受港媒訪問時表示，反對「台獨」，兩岸延續「九二共識」。面對朱差異性表態，大陸官媒《環球時報》今（10日）發表社評，批評國民黨如果放棄「九二共識」想法十分幼稚也不會翻盤機會，唯有向台灣民眾說清楚「九二共識」，堅持陣腳，國民黨的路才會越走越寬。

《環球時報》社評表示，朱立倫在不同場合就「九二共識」的表態，存在明顯差異，和國民黨內部目前出現一些思想混亂的狀況有關。另一個背景是，台灣年底有「九合一」以及2024「大選」，朱立倫訪美目的是重新獲取美國的信任和支持，為拉抬國民黨選情造勢。

社評指出，在這種情況下，國民黨內部思想上出現動搖和分化，認為選舉失利是因為親美不夠、反大陸反得不夠。一些國民黨人對於兩岸和解的主張顯得畏首畏尾，黨內甚至出現放棄「九二共識」或改名「臺灣國民黨」來破解民進黨攻勢。這種想法在政治上是幼稚的，也決不可能給國民黨帶來任何「翻盤」機會，只會失去得更多。

▲朱立倫訪美行首場公開記者會。（圖／翻攝自國民黨臉書）

進一步分析國民黨敗選原因，社評稱堅持「九二共識」，根本不是國民黨敗選的原因。中間的溫和派選民如果願意投票給國民黨，是因為他們認為國民黨能穩定兩岸關係，而不是像民進黨一樣讓台海變成危險的「火藥桶」。

社評近一步分析，究其原因（國民黨敗選）有多方面，比如深入基層不夠、脫離群眾，論資排輩嚴重，對年輕人吸引力不夠，等等。這都需要國民黨採取有力措施加以整改。如果這時再把「九二共識」的魂弄丟了，或者空心化了，國民黨只會更加被動。

最後，社評指出，我們也注意到，國民黨於9日晚表示，該黨將在既有的政治基礎上，開展各項有利於兩岸和平穩定、交流合作和經濟繁榮的工作。俗話說「知者行之始，行者知之成」，在兩岸關係發展的關鍵時刻，國民黨應該知行合一，拿出勇毅擔當，而不是面對「綠色恐怖」自亂陣腳。惟其如此，國民黨的路才會越走越寬。