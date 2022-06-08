普丁被制裁到凍未條！向習近平求助慘遭拒　飆罵外交部長：混蛋

▲報導稱，中國國家主席習近平拒絕了俄羅斯的求援。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

被西方群起制裁的俄羅斯，如今轉向中國求助，希望中方可以為俄提供新形式的經濟支持。不過，中國國家主席習近平卻拒絕了俄羅斯總統普丁的求援，讓孤立無援的普丁只好將滿腔怒火撒在主戰派的外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）身上，還直斥對方是個「混蛋」。

據《太陽報》報導，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，美國與歐洲就帶頭發起多項制裁，試圖從金融、資產、政治、貿易多方面壓制俄羅斯。然而，身為世界第二大經濟體的中國，卻因為與俄國交好，不僅從未譴責俄軍的攻烏行動，也未加入任何制裁。

不過，最近有報導指出，普丁抱怨中俄兩國在戰前就建立了「無限制」夥伴關係，但中國卻未明確支持俄國，也不願幫助俄羅斯逃避制裁，導致兩國關係生變。有報導稱，普丁將相關現象歸咎於外交部長拉夫羅夫，認為是拉夫羅夫與中國的談判失敗，才導致俄羅斯面臨孤立無援的慘況，甚至還在會議中打斷拉夫羅夫的發言，直斥他是個「混蛋」。

《華盛頓郵報》此前曾報導，一位中國官員透露，莫斯科至少2次向北京施壓，要求中方提供新形式的經濟支持，但相關要求「讓人感到非常緊張」。另一名官員則指出，中方雖然理解莫斯科的困境，但中國擔心幫助俄羅斯逃避制裁之後，美國及其盟友將切斷中國的關鍵技術，並對中國金融體系下重手，因此「我們無法在這次對話中忽視自己的處境，中國將永遠為中國人民的最大利益行事」。