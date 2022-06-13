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大陸 大陸焦點 特派現場

陸為穩經濟鬆綁房市　9天內41地推出政策

▲▼2009年10月23日，杭州，浙江省第十六屆房地產博覽會開幕。房博會浙江世貿中心會場。房地產,物業，置業，排屋，別墅，商品房，寫字樓，商舖，二手房，樓房，樓市，房貸。（圖／CFP）

▲為了「穩經濟」，大陸再度鬆綁房市。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中央部屬「穩經濟一攬子措施」之後，各地實施方案接連發表，其中多地實施方案中都涉及了房地產政策，據不完全統計，截至9日，已有16個省（區、市）的方案中專門提到了房地產政策，且光是6月就有41地推出了各類穩樓市政策，密集程度遠超4月、5月。

根據《證券時報》報導，各地推出的房地產政策方面，包含了降低首付比例、調整首套房貸利率下限、提高公積金貸款額度、發購房補貼、調整二手房交易稅等。

備受關注的一線城市中，北京提出，堅持「房住不炒」，保障剛性住房需求，滿足合理的改善性住房需求，穩地價、穩房價、穩預期；上海則提出，完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求。

信貸政策支持方面，青海、河南、貴州、吉林等明確提出降低首付比例，其中，河南明確提出，在不限購城市首次購普通住房商業性貸款首付比例可降至二成。

在房貸利率方面，河北、吉林、新疆均明確提出，對首套房商業性貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減20個基點。

另外，貴州、安徽、青海、新疆、浙江均提出提高住房公積金貸款額度。

對於一系列穩地產政策對穩經濟的影響，上海易居房地產研究院副院長楊紅旭認為，房地產市場復甦後，才會對穩定經濟大盤起到作用，從歷史經驗看，從政策出台到市場反彈，需要半年到一年半的傳導過程，但因為這次樓市是近幾十年最低迷的一次，就像一個重病人，他的康復需要更長時間。

對於接下來的政策預期，楊紅旭指出，樓市政策空間將會變小，因為很多城市限購、限售等方面都已經大幅鬆綁了，包括公積金政策、房貸政策、購房補貼等，甚至一些地方政府該出的政策基本出完了。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進則認為，房地產環比數據出現了改善的跡象，說明市場總體趨勢向好，「6月以來，房地產政策更多嵌入到了穩經濟一攬子政策中，相關城市已處於政策發酵和消化階段，房地產業底部反彈的基礎不斷成熟，將更好穩定宏觀經濟大盤。」

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