陸嗆「台灣海峽非國際水域」　外交部轟謬論：企圖併吞台灣

▲美國海軍穿越台灣海峽航行，示意圖非本文內容。（資料照／US Pacific Fleet）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸外交部發言人汪文斌昨（13日）稱，「有關國家聲稱台灣海峽是國際水域」，中方對此堅決反對。對此，我外交部發言人歐江安今（14日）上午在例行記者會駁斥說，台灣海峽是國際水域，中方企圖將台灣海峽矮化成為其所屬的專屬經濟海域，企圖併吞台灣的野心昭然若揭，外交部予以譴責。

據報載，中共軍方近幾個月在與美國軍方的會晤中，多次宣稱台灣海峽不是國際水域，引發拜登政府的擔憂。汪文斌昨天更指，「中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利」；「有關國家聲稱台灣海峽是國際水域」，中方對此堅決反對。

對此，歐江安今天在外交部例行記者會答覆媒體提問說，針對中國官方多次跟美國官員宣稱台灣海峽不是國際水域，而是屬於中國的專屬經濟海域，外交部嚴正駁斥中方相關的謬論，再次重申：台灣海峽是國際水域，屬於我國領海範圍以外的水域，都適用國際法公海自由原則，我國向來尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，包括無害通過，我方理解並且支持美國自由航行的任務，對於附近區域和平穩定所帶來的助益。

歐江安稱，對於中國政府刻意漠視我國的主張，扭曲國際法的規則，企圖將台灣海峽矮化成為其所屬的專屬經濟海域，這樣企圖併吞台灣的野心昭然若揭，外交部無法接受並且予以譴責，並強調：中國這樣的舉措無助於降低區域緊張關係，台灣將與美國等理念相近國家緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台灣海峽及印太區域的和平穩定繁榮。