外交部轟俄羅斯扭曲事實　「中共政府從未統治過台灣」

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯總統府第一副首長基里延科（Sergey Kiriyenko）日前撰文稱，中國大陸領導人習近平提出的「中國台灣」問題，議題不能拿來討價還價。對此，外交部發言人歐江安今（14日）在例行記者會說，譴責俄羅斯扭曲事實，中華人民共和國政府從未統治過台灣，俄羅斯、中國等威權合流，傷害全球和平。

歐江安今天在例行記者會答覆媒體提問表示，外交部對此表達嚴正的抗議，俄羅斯扭曲事實、貶損中華民國台灣主權，對於其不實表述，外交部表達我方嚴厲的譴責。

歐江安補充，外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從來沒有統治過台灣，經過選舉產生的政府，才能在國際間代表台灣人民，中國持續在國際散播「台灣屬於中國」的虛構說法，同時以軍機、航艦持續恐嚇台灣，不僅加深台灣人民的反感，也讓美國、日本、歐盟等理念相近國家驚覺中國對區域及全球和平所構成的威脅，並表達對台灣海峽局勢的關切。

歐江安說，台灣會堅守自由民主法治，這也是我們對抗中國極權政府最重要的資產之一，政府深盼國際社會的民主夥伴國家強化對台灣的支持，我國會持續與理念相近國家合作，捍衛自由民主的共同理念價值，遏止俄羅斯、中國等威權合流對於民主及和平造成的傷害。