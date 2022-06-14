快訊／鄭文燦快篩陽！臨時取消活動　即起進行7+7隔離

▲桃園市長鄭文燦快篩陽性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

本土疫情持續爆炸！桃園市長鄭文燦原定今（14）日上午將出席市府警察局的「警察節慶祝大會」，但卻傳出鄭文燦快篩陽性，因而臨時取消行程，且目前正在視訊看診。

市府新聞處處長詹賀舜表示，鄭文燦於昨晚出現喉嚨不適等症狀，在家自行快篩呈現陽性，於是立即於今日上午預約視訊看診，經桃園榮總醫院醫師診斷確診，依規定進行7+7隔離。鄭文燦目前健康狀況良好，家人及市長室同仁快篩結果皆為陰性。