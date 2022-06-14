婦心情不佳跨坐大圳護欄看夜景　警民聯手勸導化解危機

▲桃園市李姓婦人13日晚間獨自坐在桃園區大圳護欄上，路人見狀以為李婦想尋短，趕緊通報警方勸導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓婦人13日晚間獨自在跨坐桃園大圳護欄上，正好有路人經過發現，趕緊通報警方處理。桃園警分局員警據報後趕往現場，李婦聲稱只是心情不好坐在護欄上看風景紓壓，希望員警不要打擾等語；員警仍希望李婦下來，最後將李婦強制抱下，由警車護送至派出所，再通知其家人到場領回，化解一場危機。

▲桃園市李姓婦人13日晚間獨自坐在桃園區大圳護欄上，員警強制將李婦抱下護欄，通報線上警網帶回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，13日晚間8時15分許，龍安派出所接獲多通報案電話指稱，1名婦人獨自坐在桃園大圳護欄，疑似有尋短念頭，因現場並無門牌地址，報案人都形容大略位置，因通報地點都不一，巡邏員警獲報立即沿桃園大圳周邊搜尋，其中員警陳佑安遇到其中一名熱心報案民眾，在其帶領下火速趕到現場。

▲桃園市李姓婦人13日晚間獨自坐在桃園區大圳護欄上，員警今早拍攝現場水圳，水深幾達2米深。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李婦發現員警到場，僅透露是心情不好才坐在護欄上看夜景紓壓，不希望員警打攪她，員警好心勸導李婦先下來，因為大圳內水深仍有危險，但李婦不願下來，陳員只好強制將李婦抱下護欄，並通知線上巡邏警網支援，將其帶返派出所安置，再通知其家人領回照，化解一場危機。

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