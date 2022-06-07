快訊／天雨視線不佳　台南小貨車失控撞分隔島駕駛送醫

國道一號北上158公里處台中泰安段，7日下午1時許發生一起自撞車禍，一輛白色轎車疑因天雨路滑自撞國道護欄，強烈撞擊力道讓車幾乎180度迴轉，一名女子因此被拋出車外，另名男子也有受傷情形，醫護人員到場後將2人送至豐原醫院救治，詳細肇事原因警方正進一步釐清調查。