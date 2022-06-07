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快訊／天雨視線不佳　台南小貨車失控撞分隔島駕駛送醫

▲台84線大內區32.2公里處往東，7日下午3時多，發生自小貨車自撞中央分隔島，50多歲男子受傷送醫就治，無生命危險。（圖／記者林悅翻攝）

▲台84線大內區32.2公里處往東，7日下午3時多，發生自小貨車自撞中央分隔島，50多歲男子受傷送醫就治，無生命危險。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台84線大內區32.2公里處往東，7日下午3時多，發生自小貨車自撞中央分隔島，影響東西兩向內側二車道，台南市警善化分局警方據報前往積極處理，並通知防撞車及拖吊車到場，初步調查50多歲男子駕車行經該路，疑因天雨視線不佳而肇事，駕駛受傷送醫救治，無生命危險。警方完成勘查測繪蒐證，並積極排除障礙，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

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