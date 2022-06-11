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桃園男甫出獄吸毒過量亡　毒友焚屍滅跡成無臉男下場出爐

▲桃園市黃姓男子去年7月間疑似注射過多海洛因導致中毒死亡，同行戴姓男子將遺體載至觀音區偏僻處焚燒企圖毀屍滅跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子去年7月間疑似注射過多海洛因導致中毒死亡，同行戴姓男子將遺體載至觀音區偏僻處焚燒企圖毀屍滅跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

黃姓男子毒品案出獄未久，去年7月間找到昔日毒友戴姓男子共同用毒，黃疑似注射海洛因過量中毒身亡，戴男擔心再度入獄，找來樓姓男子將遺體載至偏僻廢棄民宅棄屍，再潑灑汽油焚燒企圖毀屍滅跡，其中臉部被焚燒後難以辨識成「無臉屍」；桃園地院審理後，依轉讓第一級毒品，判戴處有期徒刑10月，損壞屍體罪判處有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑1年10月。全案還可上訴。

檢警調查，這起「無臉屍」命案發生在去年7月23日，一具男屍被發現陳屍在觀音區台61線快速公路南下路邊廢棄空屋內，因臉部幾乎被焚燒殆盡難以辨識，且遺體腫脹腐爛爬滿蛆，檢警一度懷疑是凶殺命案，但事後根據指紋查出是41歲的毒品人口黃姓男子。

檢警查出，黃男生前曾與戴姓、樓姓男子一起用毒，但2人到案後否認殺害黃男，辯稱目擊黃吸毒後倒地身亡，當時因無法處理又擔心吸毒情事曝光回籠，最後才提議放火焚燒企圖滅跡。檢方調查後依毀損屍體罪嫌將2人起訴，戴更遭收押。

桃檢調查發現，根據2人對話紀錄與現場附近監視器畫面、黃男解剖報告佐證，桃檢認為，黃男身上驗出有海洛因成分，根據法醫驗屍報告指稱，戴、樓2人與黃共同施用海洛因毒品致死，戴、樓2人轉讓海洛因行為與黃男死亡結果之間有因果關係，桃檢偵結依藥事法轉讓禁藥致死、毀棄屍體等罪嫌將戴、樓2人提起公訴。

▲桃園市黃姓男子去年7月間疑似注射過多海洛因導致中毒死亡，同行戴姓男子將遺體載至觀音區偏僻處焚燒企圖毀屍滅跡，家屬事後於現場招魂。（資料照／熱心人士提供）

▲桃園市黃姓男子去年7月間疑似注射過多海洛因導致中毒死亡，同行戴姓男子將遺體載至觀音區偏僻處焚燒企圖毀屍滅跡，家屬事後於現場招魂。（資料照／熱心人士提供）

桃園地院審理時，戴男坦承犯行不諱，聲稱黃男於2021年7月22日下午5時前，在其位住處，戴轉讓重量不詳之海洛因予黃施用，黃自行以針筒注射方式施用海洛因後，躺臥於上址房內床上休息，未料，翌日清晨5時許，發現黃已無呼吸心跳，因擔憂與黃共同施用毒品犯行敗露，乃通知樓姓男子商討如何處理，2人共同基於遺棄、損壞屍體之犯意於同日上午10時許，由戴借用小貨車，與樓男至加油站購買汽油2瓶，將黃男遺體以布料包裹，搬入小貨車載至觀音區玉林路附近廢棄鐵皮屋，潑灑購買汽油餘黃遺體上，再以打火機點燃焚燒，以此方式損壞屍體，隨即離去等語。

法官審酌，戴男任意轉讓第一級毒品予他人，助長施用毒品行為，戕害施用者身心健康；又為遮掩其與黃男施用毒品犯行，將黃之遺體運送至人煙罕至處遺棄，再以焚燒方式損壞，讓死者難安，亦對其親屬造成莫大精神痛苦。惟念戴男坦承犯行，審結依轉讓第一級毒品，處有期徒刑10月，共同損壞屍體罪，處有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑1年10月，本案還可上訴。

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