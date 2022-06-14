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法國諾曼第世界中學生運動會落幕　台中市小將勇奪5金4銀3銅

▲台中選手於2022世中運勇奪5金4銀3銅，市長盧秀燕頒獎表揚。（圖／台中市政府提供）

▲台中選手於2022世中運勇奪5金4銀3銅，市長盧秀燕頒獎表揚。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

2022年世界中學生運動會，中華代表隊遠赴法國諾曼第、迎戰多國好手，勇奪21金、20銀、27銅，其中有5金4銀3銅由9名台中市小將斬獲，成果豐碩；台中市長盧秀燕今天特地在市政會議一一頒獎表揚選手及教練們，感謝他們為台中市做了一次最棒的城市外交。

市府教育局長楊振昇表示，大甲高中田徑好手林仲威在這次世中運大展身手，獲得400公尺跨欄金牌、400公尺銅牌，並與大里高中洪孟隆及其他中華小將合力勇奪異程接力金牌，榮獲2金1銅，奪牌率百分百。

其次在首次列入世中運的帕拉游泳種類，西苑高中蘇安妍也摘下200公尺自由式后冠，並以50公尺仰式及自由式皆獲銀牌；角力場上，后綜高中女將李妍儀及廖佩穎也分別榮獲角力自由式61公斤級金牌及57公斤級銅牌，且包辦這屆代表隊在角力項目的所有獎牌。

東山高中傅堃銘則勇奪游泳400公尺混合式金牌；大里高中王思遠拿下田徑標槍銀牌；沙鹿高工卓妤庭抱回拳擊66公斤級銀牌；新民高中詹育晴榮獲柔道63公斤級銅牌，9名選手的表現都令人驚艷。

盧秀燕特別感謝並恭喜9位選手，克服疫情、時差、氣候等種種考驗，在田徑、游泳、角力、拳擊、柔道以及帕拉游泳競技場上展現實力，收穫亮眼，讓台灣、台中被看見，也促進和外國體育交流，也特別感謝教練群、學校、家長及各單項委員會的長期付出，擔任強力後盾，讓選手們毫無後顧之憂、勇往直前，期勉選手們繼續加油、超越自我。

楊振昇提到，市長盧秀燕上任以來即大力支持學校加強體育發展，積極改善運動環境、設施並培育基層選手，近來學校運動團隊國內外成績耀眼；豐原高商排球隊也將在6月16日代表台灣參加2022年世界中學生排球錦標賽，111年全國中等學校運動會部分種類也將在7月舉行復賽，請大家繼續為台中學子加油打氣。

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