無懼烏俄戰爭危機！　法國承諾提升印太軍力部署

▲法國國防部長勒克努承諾將持續強化與現代化在亞太地區的軍事部署。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）11日在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）宣布，即使烏俄戰爭持續蔓延，但印太地區的穩定問題不可能被戰爭轉移焦點，而法國也將持續加強在亞太地區的軍事部署，並推動當地駐軍的軍事現代化。

綜合法媒報導，勒克努指出，「有部分夥伴擔心，烏克蘭危機是否會轉移法國對印太地區的焦點，導致我們違背過去的承諾，減少在當地的軍事投入。不過我強調，這種事情絕不可能發生，因為法國將在明年持續強化我們的常駐軍力與建設，並推動印太駐軍的軍事現代化。」

À Singapour, j'ai aussi porté la voix de l'Union européenne en tant que #PFUE2022 : les enjeux de l'Indopacifique sont aussi ceux de l'Europe ; les menaces à la sécurité de l'Europe ont des répercussions dans la région. https://t.co/jiEcMfp4Lv pic.twitter.com/bOnld4bayk — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 11, 2022

他補充，「我們預計將在2025年前投放6艘全新的海洋巡邏艦到印太地區。實際上，我們今年就會開始派出2艘軍艦在太平洋進行巡視與主權任務，其中一艘會駐紮在法屬新喀里多尼亞（Nouvelle-Calédonie），而另一艘則會在法屬波利尼西亞（Polynésie）駐守。」

另外，法國空軍在印太地區的戰力也將被升級，法國打算派出5架更新、更現代化的戰機，來取代目前正在太平洋服役的5架「獵鷹號」（Falcon）偵察機，而今年在亞太地區展開的「飛馬22」（Pégase 22）任務，也預計將被飆風戰機（Rafale）與軍事運輸機A400M聯合取代。

勒科努透露，法國將持續參與多場多邊軍事演習，並主持其中幾場軍演，以「維持法國在印太地區的重要存在，並彰顯法國對印太地區穩定的承諾」。他強調，法國在印太地區的戰略並不針對任何國家，只是法國支持多邊防禦機制的表現而已，因此法國希望加入東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus），與東盟國家和包括中美的印太8大國成為盟友。