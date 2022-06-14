妳的腿很好看！　又是醉男搭訕女客被拒...舉起酒瓶椅子就打　

記者魏有德／綜合報導

河北唐山的酒客毆女暴力事件發生後，引起社會高度重視，部分網友直指這種現象並非個案。據了解，河南信陽2月時便發生過一起類似的案例。一名酒醉的男子在餐館內向隔壁桌的女客人索要通訊方式被拒絕，一時惱羞成怒，不旦用酒瓶砸該名女子，還抄起手邊的餐椅重擊女客人，導致被害者傷癒後仍出現憂鬱症的心理陰影。

▲女客人走進餐館時就被鄰桌的男客盯上。（圖／翻攝沸點視頻）

這起事件發生在今（2022）年2月26日，從現場監視器畫面可以發現，兩名女子走進餐館內時，坐在餐館內的4名男子便開始對她們品頭論足，當女客人坐下後，一名身穿黑衣的男子便站了起來，還故意理了一下外套，相當自信的前去搭訕並索要聯繫方式。

▲男客用腳踹女生的腹部。（圖／翻攝沸點視頻）

黑衣男先是跟女子說，「妳的腿挺好看的，加個微信吧！」女客人並未搭理黑衣男，沒想到黑衣男竟表示，「要不我給你兩百塊（人民幣，下同）吧，妳就兩百塊的貨。」

▲男客拿起一旁的餐椅朝女生頭部重擊。（圖／翻攝沸點視頻）

黑衣男被拒絕後，悻悻然地返回座位，另一名黑衣男子便直接上前推了女生一把，女生先是重心不穩朝後方退了幾步，雙方爭執過程中，男子還用酒瓶、餐椅朝女生重擊，甚至用腳踢踹女生肚子，整段過程全被餐館監視器拍下。

知情人士表示，經過這起事件，對女生造成某種程度上的心理陰影，這名女生目前傷勢雖已復原，但精神上卻出現憂鬱症的症狀。