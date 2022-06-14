交往一個月！職軍哥放假「女友整天追劇」　網見關鍵1動作：被綠了

▲好不容易見面了，結果女友卻一直追劇。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「好不容易放假了，結果整天在那邊給我顧手機。」一名男網友發文表示，他是職業軍人，和女友只有放假才能見面，然而兩人才交往一個多月，對方就愛理不理，成天追劇，「是我太久沒對象，忘記怎麼談戀愛了是不是？」貼文曝光後，也引發網友熱議。

這名男網友在臉書粉專「靠北女友2.0」上貼文，提到他是職業軍人，女友則是一般的上班族，兩人其實才交往一個多月而已，但因為相處很融洽，便讓他覺得真的可以娶了。

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只不過，原PO這個禮拜卻覺得怪怪的，「她好像性格變了似的，對我愛理不理」，平時他在營區留守，兩人都無法見面，結果現在好不容易放假了，對方卻整天在用手機。

▲原PO無奈兩人沒有交流。（示意圖／記者李佳蓉攝）

對此，女友表示平日講電話都已經講到不知要說什麼了，所以才會一直追劇；但原PO則傻眼，「兩個人在同一個空間，結果完全沒有交流，喔不！是我講什麼都左耳進右耳出的概念。」女友覺得兩人就算在一起，也可以做自己的事，但原PO不解，他平時在營區不就這樣了嗎？「是我太久沒對象，忘記怎麼談戀愛了是不是？」

更慘的是，原PO睡前想要抱抱女友，結果手才剛搭上對方的腰就被推開。女友雖說「很熱，不要碰我！」但又不開冷氣。每當原PO想靠近女友，對方就退後一點，剛交往時，明明說自己很黏人，怕他久了會膩、會煩，「原來這是在跟我說你會膩、會煩」。

貼文曝光後，一票網友覺得不對勁，「才一個月，你已經被取代了，趕快放手吧」、「應該是喜歡上別人了」、「她只是黏了別人」、「你知道軍帽是什麼顏色嗎」、「帽子戴好啦」、「那麼明顯」、「最後的疼愛是手放開」、「綠綠的」、「有別人了吧，典型被兵變了」、「你已經被綠了」。

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