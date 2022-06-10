老公早洩！人妻約炮懷孕「不知孩是誰的」急了：不想失去婚姻

▲原PO懷孕了。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

對有些人來說，性、愛是可以分開的，就有一名女網友發文表示，因為老公有早洩的問題，所以她都是找「炮友」來解決生理需求，怎料，日前她卻發現自己懷孕了，因為不知道孩子到底是老公還是炮友的，因此她便非常不安，不知道要不要把小孩拿掉。

這名女網友在「匿名公社」上，以「我好像懷了跑友的孩子」為題發文，提到老公有早洩的問題，因此她都會找炮友解決生理需求，日前她突然發現自己懷孕，直覺孩子不是老公的，因為兩個月前，她和炮友發生關係後，她又挑逗對方，兩人緊接著「無套」再做第二次。

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原PO坦言，她和老公結婚5年都無子，「如果能懷孕早就懷孕了，怎麼可能會這麼巧？」由於老公前幾天才回台，目前還在隔離當中，所以她還沒讓對方知道懷孕的事情，而且在這段時間也無法確認小孩到底是不是老公的，「我很猶豫該不該跟他說，也猶豫是該留下來賭一把，還是偷偷把孩子拿掉」，因為她真的很愛她老公，也不想失去這段婚姻。

貼文曝光後，底下一票網友則是傻眼回應，「玩出人命了上來討抱抱嗎？覺得你老公可憐被綠了呀」、「沒有男人戴得住綠帽子」、「怎麼要玩那麼大？要玩無套你自己也做好防護措施」、「看不出來你哪裡愛老公」、「跟別人約外面就已經不可原諒了，結果你還因為這樣有他孩子，叫你老公情何以堪」。

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