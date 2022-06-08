男子婚後16年發現「3個女兒非親生」　妻子冷回：血緣關係那麼重要？

▲男子婚後16年發現3名女兒都非親生的。（圖／翻攝網易視頻）

記者魏有德／綜合報導

江西一名男子懷疑妻子出軌，於是到醫院做親子鑑定，結果出爐後，這名男子發現與妻子結婚16年間所生的3名女兒全都不是親生的，一氣之下便向法院訴請離婚。事件發酵後，他的妻子怒氣沖沖地表示，「小孩叫他爸爸十幾年，血緣關係那麼重要嗎？他都能做出這種事情（親子鑑定），你說他跟畜生有什麼不同？」

▲男子懷疑妻子出軌，決定去醫院做親子鑑定。（圖／翻攝網易視頻）

《九派新聞》報導，男子談到之所以去做親子鑒定的原因，妻子提出想和別人跑工地，出去後經常不接電話視頻（視訊），因此懷疑妻子出軌，懷疑三女兒不是親生的，沒想到鑒定後發現，三個女兒都不是親生的。

事情傳開後，被指「紅杏出牆」的妻子也喊冤，她表示，「我不認為我出軌，血緣關係那麼重要嗎？小孩叫他爸爸叫十幾年，他都能做出這種事，沒人沒有生的不是照樣抱養？為什麼跟他十幾年，他生不了？為什麼不從自身考慮一下？」

話題在微博上也引起熱議，支持男女雙方的網友紛紛表示，「親子鑑定是必要的，不會養不是自己的小孩」；「我有四隻貓，都不是親生的，但我一樣挺愛他們，大度點吧」；「這女子怎麼能說得理直氣壯？」；「有點而悲哀，男的也有點呆」。