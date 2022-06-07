男結婚16年驚覺「3個孩子都不是親生」　妻子火了：血緣很重要嗎

▲陳先生發現妻子外遇，沒想到跑去做親子鑑定，才赫然發現3個孩子都不是自己的。（圖／翻攝自網易新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

江西省上饒市一名陳姓男子結婚16年，發現妻子外遇，好奇下跑去做親子鑑定，不料卻發現3個孩子都不是自己親生，當場痛哭失聲。不過，妻子認為自己不算外遇，還批評丈夫不該提起離婚訴訟，讓孩子受傷，「女兒一直叫你爸爸，血緣關係有那麼重要嗎？」

根據江西廣播電視台報導，陳男結婚16年，近日發現妻子不忠，於是偷偷去醫院做了親子鑑定，但當拿到鑑定結果的那一刻，他完全不敢相信，因為三個女兒竟然都跟他沒有血緣關係。

陳先生坦言，自從這件事發生後，他透過各種方式聯繫妻子，但對方一直避而不見，還怒斥他偷偷跑去做親子鑑定，已經傷害了雙方的感情。說到激動處，陳男在鏡頭掩面痛哭，「我結婚16年啊，沒有一個是我的小孩...」

▲親子鑑定顯示，陳男與三個孩子沒有血緣關係。（圖／翻攝自網易新聞）

余姓妻子受訪時反嗆，換位思考一下吧？孩子叫他（陳男）爸爸十幾年，他都能做出這種事情來，跟畜生有什麼兩樣？「我沒覺得出軌，我不認為我出軌，十幾年來，我女兒一直叫他爸爸，他做出這種事情來傷害我女兒的時候，他有想過嗎？血緣關係那麼重要嗎？別人沒有生的人不是照樣抱養嗎？」

余姓妻子質疑，陳男應該想一想，是不是自己的生育能力有問題，「他為什麼生不了？我跟他十幾年，為什麼他生不了？他為什麼不從自身考慮一下呢？」

▲妻子痛斥，陳男偷偷跑去做親子鑑定，已經傷害了她跟孩子，「跟畜生一樣」。（圖／翻攝自網易新聞）

陳男說，自己長年在外地工作，妻子專門留在家中帶孩子，平時全靠微信、視訊聯繫，但是最近他發現妻子總是不接自己的視訊電話，這樣反常的舉動引起他的懷疑，「因為我們倆用的是同一款手機，兩個人互相做了定位」

有一天，陳男發現妻子定位在賓館，到賓館外守了一夜，隔天早上看到陌生男子和妻子退房走出來，當場逮了個正著。經此一事，妻子跑回娘家，留下三個孩子，而陳男為了顧及家庭，本來選擇原諒，以為妻子會迷途知返，沒想到事與願違。

起初，陳男只懷疑三女兒不是親生，跑去做鑑定，果然印證了他的猜想，但他仍選擇原諒。沒想到妻子與他激烈爭吵時，又脫口說出離婚只會帶老大跟老三走，讓他驚覺事態不對勁，打算追驗大女兒，但顧及孩子心理，索性說服二女兒也一起進行親子鑑定，不料結果讓他徹底絕望，「沒有一個是我的孩子...」

陳男指出，過去夫妻行房一直有做避孕措施，後來仍陸續生下3個小孩，當時妻子說可能是不小心懷孕，但如今親子鑑定顯示，三個孩子都不是他的骨肉。目前陳男已向法院訴請離婚，案件尚在審理中。

▼陳男悲痛不已，決定向法院訴請離婚。（圖／翻攝自都市現場）