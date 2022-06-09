分手5個月「前女友懷孕了」　痴情哥負責：我們結婚吧！結局綠炸

▲前女友懷孕了。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「我這樣做會太渣嗎？」一名男網友發文表示，他和前女友已分開5個月，日前對方告訴他自己懷孕了，但是孩子卻是別人的；他本打算從此斷了聯繫，怎料前女友卻又回來找他。最後男網友的決定讓大票網友看傻，紛紛直呼是笨不是渣。

這名男網友在臉書粉專「靠北女友2.0」上貼文，提到他和前女友分開5個月時，對方突然告訴他自己懷孕了，當下他立刻說「我們結婚吧！」怎料，前女友卻說孩子是別人的，讓原PO傻眼離開旅館，也將對方丟在那。

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不過原PO接著說，前女友前幾天到公司找他，「她說我們分手後，那男的也不跟她見面了，希望我可以娶她」。聞言，原PO不禁心軟，因為兩人畢竟也在一起3年過，因此他就說，如果孩子生了以後驗DNA，確定是他的就結婚，如果不是就各過各的。而事後他想了想，便擔心「這樣會太渣嗎？」

貼文曝光後，底下一票網友則傻眼表示，「以為你在做資源回收喔」、「你是在廣結善緣、普渡眾生嗎」、「不用驗啦！直接不要鳥就好」、「不會渣啊，剛好而已」、「剛好而已，但是我的話，管你要嫁誰，干我屁事」、「就算是你的好了，不會覺得綠綠的嗎」、「不，你太了不起了，還肯繼續在一起」、「太笨，不是太渣」。

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