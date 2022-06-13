幕後／林智堅先確保沈慧虹參選新竹　自己才會考量參戰桃園可能

▲新竹市長林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）



記者陶本和／台北報導

面對年底大選，民進黨定調「防疫工作為優先」，提名作業至今都未有新進度。不過，近來在新竹市長人選上，黨內可說是刀光劍影。新竹市長林智堅有意交棒副市長沈慧虹，不過前議員鄭宏輝也在特定派系支持下，雙方僵持不下，在逐漸演變成派系角力，恐還有待中央高層出面協調。

曾連任五屆新竹市議員的鄭宏輝，在2008年立委柯建銘轉戰不分區時，他則有了第一次轉戰立委的機會，但不幸敗給國民黨的呂學樟；到了2020年，再次參選新竹市立委，但又不幸敗給國民黨的鄭正鈐。

不過，面對年底新竹市長選戰，鄭宏輝還是很早就積極佈局；而在林智堅方面，則有大力拉抬其副市長沈慧虹出戰，雙方近來駁火也越趨激烈。

對於新竹地方上具有高度影響力的柯建銘而言，據新竹地方人士形容，他為人重情重義，不會直接拒絕有意參選的人，也就是說在還沒協調好之前，他流露出來的態度不會太篤定。

至於外界認為，蘇系在新竹這局會支持鄭宏輝的說法，據了解，蘇系統在新竹佈局沒有太多意見，僅強調不會放手政務委員羅秉成到地方參選，基本態度是「尊重柯建銘的決定」。

不過，鄭宏輝近來獲得非新蘇的支持，強化了他參選到底的量能；而最近外界也出現一些針對沈慧虹攻擊，好比財產與債務申報的議題，逼著沈慧虹召開記者會澄清外，還透過剛成立粉絲專頁對外說明。

▼鄭宏輝積極投入新竹市長選戰。（圖／鄭宏輝辦公室提供）



至於林智堅對於新竹、桃園的佈局態度，據其幕僚表示，林智堅對於桃園持開放態度，但最要緊是在新竹能夠推出「符合新竹市民期待」的人選，認為在自己卸任新竹市長之後，必須留給新竹人一個能夠延續市政的人才，而沈慧虹正是他心目中的人選；因此，林智堅會在確定新竹佈局之後，才會思考自己的下一步，考量是否肩負黨的期待征戰直轄市。

簡言之，民進黨在新竹、桃園的佈局上卻時會有連動性，所以外界才會有所謂林智堅「一人卡兩市」的說法。對此，其幕僚表示，如上述所說，一人卡兩市的流言大可不必，為何不說是「一人扛兩市」？

若從近期媒體的各式民調綜觀而言，鄭宏輝已連任五屆市議員，支持度落在23至24％；而沈慧虹的知名度落在3成上下，支持度約落在12至13％。

市府幕僚表示，林智堅當年參選時，知名度不到5成，支持度也只有10％上下；而若進一步從近年新竹人口結構的變動來看，新竹這一局依賴地方組織性的程度不若以往，因此這次選舉應該是看候選人特質，數據上有沒有爆發力。

▼新竹市副市長沈慧虹。（圖／新竹市政府提供）

