新竹市長誰接班？　在地觀察：交通專業、沒包袱很重要

▲新竹市長林智堅今年即將屆滿，誰來接棒已經成為當地熱議的政治話題 。（圖／翻攝沈慧虹臉書）

政治中心／綜合報導

年底縣市長選戰中，民進黨仍有幾個縣市尚未定案，其中新竹市特別受到矚目。至於誰能成為現任市長林智堅的接班人，長居新竹的資深媒體人徐嶔煌提出他的觀察表示，新竹市民的特色就是不太談政治意識型態，反而希望未來的市長候選人「要有專業、了解在地問題」。徐嶔煌強調，林智堅市長任內解決了兒童夜間就醫、打造親子及長輩休閒綠帶，「下一任再來要面對的就是交通問題」。

根據《東森新媒體ETtoday》最新調查顯示，新竹市民對於林智堅的施政表現滿意度近七成，有八成的民眾感覺住在新竹是幸福的。徐嶔煌以自己曾在竹科工作，長期居住在新竹的經驗來看，對於林智堅的施政最有感的就是「開設兒童夜間急診」，他表示，新竹市的出生率高，孩童數比許多城市都多，但過去很多父母苦於新竹幾乎沒有小兒科急診，甚至曾經造成憾事，林市長上任後，積極整合市內各醫院資源，開設夜間急診，此外，林一手催生的兒童醫院也將在今年九月營運，這讓許多父母都很有感。

再來就是隆恩圳景觀空間的規劃整建，徐嶔煌說，以前的市府雖然也計畫整建河道兩旁的綠地，但因為沒有對症下藥，水圳的味道很重，所以使用度不高；經過市府團隊徹底整治水質，打造綠地、樹林、公園遊戲場，將水圳兩側串成市區內超大的都市綠帶，成為親子、老人家、情侶的休閒遊憩場所，「新竹市不再只有城隍廟」。

而徐嶔煌也提出他對年底新竹市長選戰的三個觀察，第一就是不能有包袱；第二就是意識型態不管用，反倒是必須具有專業，論述要能讓市民認同；第三則是了解在地。

他強調，新竹市除了原生的居民外，科學園區也帶來許多外來移民，所組成的新竹市民講求就事論事，在選戰過程，「中間選民很多」，從《東森新媒體ETtoday》的調查中，41.5%的民眾認為正直清廉很重要、其次為創新思維34.6%，只有7%受訪者在意是不是新竹人，也與徐嶔煌的論點相近。

其次，徐嶔煌所提到的專業和了解在地，指的是對新竹市要有全面透徹的認識，尤其新竹市的問題，他舉例，林智堅市長或許不是那麼專業，但他對新竹的需求真的很了解，所以他關心孩童、推社福政策、規劃新竹整體觀光；而下一任的市長要面對的，徐嶔煌認為「交通專業」是最重要的，這關係到新竹市的經濟發展、市民生活品質，他真心希望要參選市長者，可以有這方面的專業經驗和計劃論述。

由於林智堅的高滿意度，下一任接棒壓力倍增，不只目前國民黨、民眾黨及時代力量尚未確定人選，民進黨內也還沒定案。而在《東森新媒體ETtoday》的調查來看，政院顧問鄭宏輝與近期曝光的新竹市副市長沈慧虹，兩人的支持度差距約為5%，但黨內長期輔選幕僚認為，在這份調查中，還有超過五成的民眾尚未表態，「畢竟沈慧虹是一個多月前才冒出的人選，又是政治素人，後勢大有可為」。