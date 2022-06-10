遭影射「150萬年薪卻還債350萬」　沈慧虹不忍了喊告

▲新竹市副市長沈慧虹。（資料照／翻攝自沈慧虹臉書）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長選舉將在年底登場，民進黨內包括副市長沈慧虹、行政院政務顧問鄭宏輝均被視為潛在人選，不過，今（10日）有網路匿名粉專發文，質疑沈一年薪水才新台幣150萬元左右，2019年還債及存款額度增加350萬元，諷刺「另類的新竹經濟奇蹟」；而沈則在晚間透過臉書澄清說，她一向奉公守法，該年度財產增加是因為母喪，強調對於汙衊與毀謗，將會採取法律行動捍衛自身名譽。

有網路匿名粉專今天發文影射，沈慧虹2018年財產申報債務851萬元、存款106萬元，2019年變成債務555萬元、存款163萬元，身為公職人員，夫妻兩人名下沒有投資、沒有經營事業、沒有買股票，卻可以在1年還完296萬元，存款增加57萬元，但副市長1年薪水也就150萬元左右，「這應該算是另類的新竹經濟奇蹟吧？」

對於公職人員財產申報問題，沈慧虹今天透過臉書說，從事公職30年以來，她一向奉公守法，依法該申報的財產與債務，她都沒有隱匿，但近期因為財產申報問題，引發了一些討論，這些子虛烏有的指控，對她造成了相當的困擾，「最近因為媒體對於我未來的動向有些假設，而網路上就開始出現惡質的抹黑、人身攻擊、惡意誹謗，沒想到網路霸凌居然離我這麼近」。

沈慧虹澄清說，從2017年開始，她就開始使用監察院財產網路申報系統的授權介接資料申報，當時保險公司上傳資料，將保險契約的準備金借款，不論主約或附約均上傳，在2019年資料，保險公司發現錯誤主動更正，所以有前後年度債務減少情形，並無申報不實問題，另外，其前夫陳先生以其家人的房屋向銀行貸款，借新還舊，所以也有債務減少情形。

沈慧虹表示，「我也非常難過的被迫要說明，我2019年財產的增加，是因為當年初母親過世，而有相關財產的處分，為人子女，連自己母親過世，都要被迫出來做澄清，我真的非常難過也遺憾，更感覺到對不起媽媽及家人」。

沈慧紅強調，監察院財產申報資料在網路上均可查看，但實際上的財產變化情形，未經查證，不應妄自評價揣測，也必須跟所有關心我或是要誹謗、汙衊她的人提醒，她一向奉公守法且嚴守紀律，任何的汙衊與毀謗，她會採取法律行動捍衛自身的名譽。