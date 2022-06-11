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被疑年薪150萬還款350萬　「那是母親遺產」沈慧虹：若抹黑必告

▲▼沈慧虹澄清財產問疑雲　捍衛名譽：任何抹黑一定告。（圖／新竹市政府提供）
▲沈慧虹上午在市府召開記者會，說明財產申報一事及澄清網路不實訊息。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市副市長沈慧虹今（11）日與市長室主任廖智怡，政風處廖錦旌處長一同召開記者會，說明財產申報與網路不實訊息。沈慧虹強調，身為公務員，一生奉公守法、堅持清廉，因為獲得母親遺產贈與、保險公司出錯被不當影射，她強調絕無申報不實，同時將進行提告，遏止惡質、抹黑文化。

針對網路上對其一年存款加還債超過350萬，財產申報的不實影射，沈慧虹秀出107、108年的資料澄清，沒有任何不法獲利。她說，108年財產增加是因當年初母親過世，家人認為母親的遺產應予以平分，她也謝謝弟弟體諒，這筆款項緩解她背負的經濟壓力。

▲▼沈慧虹澄清財產問疑雲　捍衛名譽：任何抹黑一定告。（圖／新竹市政府提供）

▲▼沈慧虹在市長室主任廖智怡，政風處廖錦旌處長一同召開記者會，說明財產申報與網路不實訊息。

▲▼沈慧虹澄清財產問疑雲　捍衛名譽：任何抹黑一定告。（圖／新竹市政府提供）

沈慧虹表示，母親一生勤儉持家親，過世後留給子女積蓄，卻被抹黑成不實收入，自己身為公務人員，從文官基層開始，奉公守法，始終堅持「清廉」的基本原則，公職30多年，清廉從未收到質疑，過去的財產申報也從未有過爭議，近日媒體對她未來動向的假設，讓網路浮出對對她抹黑、人身攻擊。

另外針對保單依法申報的部分，是因106年開始，使用監察院財產網路申報系統的授權介接資料申報。當時保險公司上傳資料，將保險契約的準備金借款，不論主約或附約均上傳。於是108年，保險公司發現錯誤主動更正，所以有前後年度債務減少，並無申報不實問題。

沈慧虹說，鉅額債務造成她與前夫的巨大鴻溝，也是自己平常不願觸及的話題，離婚後兩人原本共有的房屋，她也贈與先生，因法律上的關係已經結束，希望能避免對於前夫造成困擾。

沈慧虹說，為人子女，連自己母親過世，都要被迫出來做澄清，真的非常難過，感覺對不起媽媽及家人。為了遏止這種惡質文化，決不放任姑息。她說，監察院財產申報資料網路上都可以查得到，但實際上的財產變化情形，未經查證，不應妄自評價揣測，也提醒想要對她誹謗、汙衊的人，自己一向奉公守法、嚴守紀律，任何的汙衊與毀謗，都會採取法律行動捍衛自身名譽。

▲▼沈慧虹澄清財產問疑雲　捍衛名譽：任何抹黑一定告。（圖／新竹市政府提供）

▲▼沈慧虹提出財產清冊澄清。

▲▼沈慧虹澄清財產問疑雲　捍衛名譽：任何抹黑一定告。（圖／新竹市政府提供）

▲▼沈慧虹澄清財產問疑雲　捍衛名譽：任何抹黑一定告。（圖／新竹市政府提供）

▲▼沈慧虹澄清財產問疑雲　捍衛名譽：任何抹黑一定告。（圖／新竹市政府提供）

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