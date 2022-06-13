國台辦：蔡英文捍衛「民主」是假　謀「獨」是真

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／北京報導

蔡英文總統10日在哥本哈根民主峰會上表示，台灣和烏克蘭一樣不會屈服於壓力，決心捍衛民主的生活方式。對此，國台辦今（13）日回應稱，民進黨不斷打擊異已、鉗制言論，「民主」是假，謀「獨」是真。

針對蔡英文的演講，國台辦發言人馬曉光表示，民進黨當局慣於打著「民主」的幌子在國際上招搖撞騙，拉攏某些國家的反華勢力，藉助所謂的「智庫」平台散布「台獨」主張，從事分裂國家的行徑；民進黨當局在島內不斷打擊異已、鉗制言論，「民主」是假，謀「獨」是真。

馬曉光強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，「我們敦促丹麥有關機構充分認清台灣問題的高度敏感性和支持『台獨』分裂活動的嚴重危害性，恪守一個中國原則，停止為民進黨當局在國際上謀『獨』提供便利和舞台。」

▲朝野立委組團參加哥本哈根民主峰會。（圖／王婉諭國會辦公室提供）

蔡英文10日以視訊方式出席「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit），並以「台灣：全球民主聯盟不可或缺的夥伴」為題發表視訊演說。

她強調，貿易投資合作仍將是台灣與國際共同抵禦威權主義的關鍵支柱；台灣在建立安全的全球供應鏈上，扮演重要角色，在各種關鍵產業領域，台灣也已經準備好成為歐洲不可或缺的夥伴。