史瓦帝尼是第三大酒精進口國！　蔡英文接受新大使到任國書

▲總統蔡英文接受史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比呈遞到任國書。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日接受史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比（Promise Msibi）呈遞到任國書。蔡英文致詞時表示，疫情期間，史瓦帝尼成為台灣第三大的酒精進口來源國，兩國也共同合作，在史瓦帝尼生產醫療口罩，這些顯示台灣和史瓦帝尼的堅定情誼，也是攜手防疫的重要夥伴。

蔡英文表示，2018年4月，她曾經訪問史瓦帝尼王國，共同慶祝兩國建交50週年；也很高興在一個多月後，恩史瓦帝三世國王（King Mswati III）也來台灣訪問。

蔡英文說，當時她在史瓦帝尼，深刻感受到兩國合作的情誼，也實地見證了兩國在各領域交流的成果，而這幾年來，台灣和史瓦帝尼也持續在經貿、能源、公衛以及資安等領域，展開更多合作計畫。

▼總統蔡英文接受史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比呈遞到任國書。（圖／總統府提供）



蔡英文提到，疫情期間，史瓦帝尼成為台灣第三大的酒精進口來源國，兩國也共同合作，在史瓦帝尼生產醫療口罩，這些合作顯示，台灣和史瓦帝尼的堅定情誼，也是攜手防疫的重要夥伴。

蔡英文特別感謝史瓦帝尼，多年來在國際場合，堅定支持台灣的國際參與，在上個月的世界衛生大會，史瓦帝尼也再次為台灣仗義執言，這份情誼讓台灣人民非常感動。她則請蒙西比大使務必轉達我們對史瓦帝尼政府和人民的感謝。

對於蒙西比大使，蔡英文說，他的外交資歷豐富，是非常優秀的外交官，過去曾經訪問台灣，長期以來也相當支持台灣，這次獲派駐台，不但展現恩史瓦帝三世國王對台灣的重視，也顯示對大使的肯定。

她相信，以蒙西比大使的專業和經驗，將協助台灣和史瓦帝尼持續深化夥伴關係。最後，蔡英文則祝福蒙西比大使一切順利，也請向恩史瓦帝三世國王及王母，轉達來自台灣的問候。

▼總統蔡英文接受史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比呈遞到任國書。（圖／總統府提供）

