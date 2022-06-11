蔡英文推「基隆是疫情後新生活起點」惹議　侯友宜：總統要加把勁

▲侯友宜出席「慰勞集中檢疫所醫護團隊」行程 。（圖／新北市府提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

總統蔡英文昨日到基隆參加「2022城市博覽會」開幕，會中提到，基隆已走過疫情最高峰，疫情後的新生活將從基隆開始。該言論引發大批網友憤怒，認為國內單日死亡個案連3日創新高，總統是否在「平行宇宙」。對此，新北市長侯友宜指出，其實現在整個台灣，尤其在中南部還是在疫情的高原期，期待總統加把勁，全力以赴守住疫情。

蔡英文在臉書發文表示，基隆的疫情，走過了5月18號的最高峰，在過去20幾天，已經逐漸下降趨緩，並且持續收斂當中，更強調「疫情後的新生活，將從基隆開始。」此文PO出後網友紛紛表示，「每天死那麼多人還有心情走秀，怎不去火葬場看看」、「應去急診室、火葬場、殯儀館視察才對」。

侯友宜今日慰勞集中檢疫所醫護團隊接受媒體提問時指出，其實現在整個台灣，尤其在中南部還是在疫情的高原期，至於北部仍然面對有很多的挑戰，尤其中重症、甚至死亡的個案越來越多。我們需要的是，在疫情仍然在挑戰過程當中全力守住疫情，並降低死亡率、降低中重症。

侯友宜說，「我期待總統加把勁，全力以赴」，目前疫情仍然艱鉅的挑戰當中，好好的把疫情守好，才能夠讓民眾安心。尤其很多中重症跟往生者如何來降低，這一部分更要大家同心齊力，給他們支持，也給他們關心，更希望能夠有效的降低。