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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文：貿易投資合作仍是台灣與國際抵禦威權主義的關鍵

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文10日以視訊方式出席「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit），並以「台灣：全球民主聯盟不可或缺的夥伴」為題發表視訊演說。蔡強調，貿易投資合作仍將是台灣與國際共同抵禦威權主義的關鍵支柱；台灣在建立安全的全球供應鏈上，扮演重要角色，在各種關鍵產業領域，台灣也已經準備好成為歐洲不可或缺的夥伴。

蔡英文表示，台灣非常樂意分享對抗威權勢力的經驗，也已經準備好深化與理念相近國家在所有共享利益領域的合作，共同捍衛民主世界的秩序及維持區域和平安全。儘管威脅與日俱增，台灣和烏克蘭一樣，不會屈服於壓力，我們決心捍衛我們的國家和民主的生活方式。

蔡英文指出，貿易投資合作仍將是我們共同抵禦及因應威權主義的關鍵支柱。台灣的高科技領域，在建立安全的全球供應鏈上可扮演重要角色；在各種關鍵產業領域，台灣也已經準備好成為歐洲不可或缺的夥伴。

總統演說內容為：

首先，我要感謝拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）創辦人今年再度邀請我在這個重要的民主倡議人士聚會中致詞，我要對您長期支持台灣，以及我們的民主生活方式表達感謝。

我也很高興今年有台灣的公民社會成員與立法委員赴哥本哈根共襄盛舉，希望他們能與大家見面，分享身為我們民主前線捍衛者的經驗。

隨著我們邁向經濟復甦及後疫情時代，有些重要的議題與挑戰，需要大家共同關注與努力。

我們必須攜手合作，以回應以下關鍵問題：

民主國家該如何團結，以遏止威權主義浪潮？

如何建立涵蓋公民及政治、商業、媒體和公民社會領袖的聯盟，以重振民主制度，並保護我們得來不易的自由？

如何運用科技，以協助與保衛民主國家及其倡議者？

很高興看到今年的哥本哈根民主高峰會致力促進民主國家的代表與民主倡議者，就這些及時且重要的議題展開討論。

過去一年，我們看到台灣與歐盟會員國之間的支持與夥伴關係蓬勃發展，這是奠基於我們共享的民主與自由價值。

就在上個月，數個歐盟會員國發聲支持台灣參加世界衛生大會，我想藉此機會，對各位的支持表達感謝。對於我們政府與幾個歐洲國家，為鞏固日益密切的夥伴關係所做的共同努力，我也深受鼓舞。

對我們的朋友而言，與台灣交往，並非沒有壓力，有些甚至遭受經濟脅迫，然而，他們絲毫不畏懼，勇敢頂住威權主義的壓力，這些行動深深感動台灣人民。

威脅和脅迫都不會動搖我們走向世界的決心。台灣及其人民已準備好強化與歐洲及全球民主國家在所有共享利益領域的合作。

台灣不斷致力對抗威權勢力，因為擁抱民主是我們的核心價值。民主或許不完美，但已成為台灣人民認同中不容妥協的一部分。

這份決心讓台灣得以迎擊挑戰，也築成一道防火牆，防止內外勢力試圖破壞我們的民主體制。

我們非常樂意分享對抗威權勢力的經驗，也已經準備好深化與理念相近國家的合作，捍衛自由民主世界的秩序。

貿易投資合作仍將是我們共同抵禦及因應威權主義的關鍵支柱。繼2018年公布「歐亞連結策略」之後，歐盟去年提出了「全球門戶」（Global Gateway） 計畫。台灣希望積極參與重大的連結策略，以支持優質基礎設施和投資，連結全球貨物、人民及服務。

此外，歐盟的「印太合作戰略」（EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific）共同報告中誓言強化與台灣的合作，我們已經準備好要在民主團結與革新，以及各種關鍵產業領域，成為歐洲不可或缺的夥伴。例如，在建立安全的全球供應鏈，以確保關鍵技術免遭威權剝削，臺灣的高科技領域可扮演重要角色。

但是，大家都知道，威權主義的威脅不局限於盜竊、施壓或脅迫。俄羅斯入侵烏克蘭再度讓我們看到，這些政權將不惜一切代價遂行其擴張主義的目標。
因此，我要肯定本次高峰會特別在第二天議程中，討論如何保衛烏克蘭及建立民主聯盟。

烏克蘭人民捍衛國土和民主的英勇精神啟發了所有人。台灣有幸能在協助烏克蘭人民奮勇抗敵的共同努力中扮演一定的角色。

我們看著世界的另一端，對抗威權擴張主義的前線，民主國家被施以暴行，我要強調，台灣和烏克蘭一樣，不會屈服於壓力。 儘管威脅與日俱增，我們決心捍衛我們的國家和民主的生活方式，我們相信，如同烏克蘭，我們的決心將獲得其他民主國家的支持。

換句話說，維持民主及區域和平安全仍將是台灣的優先要務，我們致力與區域和全球夥伴共同達成這個目標。

自從上次峰會後，我們面臨的挑戰似乎更為艱鉅，在努力對抗COVID-19變種病毒株侵襲之際，還須面對來自威權政體和戰爭的威脅。但在此艱困時刻，我們以韌性、力量與夥伴關係處理這些問題，對此我們應感到自豪。台灣在疫情初起時對歐洲捐贈物資並提供協助，歐洲也捐贈台灣亟需的疫苗。

最後，我要向和我們理念相近的歐洲各國表達誠摯的感謝，特別是立陶宛、斯洛伐克、捷克和波蘭，在關鍵時刻對台灣提供協助。

台灣的民主和許多歐洲民主國家相似，是所有反抗威權統治的人們犧牲奉獻所爭取來的。我們歷經漫漫長路，因此深知實現民主有多麼困難。未來我們必將面對極大的挑戰，但我相信，只要團結一致，堅信民主和自由的價值，終將達成目標。

最後預祝峰會圓滿成功，成果豐碩。謝謝大家。

「哥本哈根民主高峰會」主辦單位「民主聯盟基金會」是丹麥前總理、前北約秘書長拉斯穆森於2017年成立的非政府組織，基金會於2018年召開首屆「哥本哈根民主高峰會」。

2022年「哥本哈根民主高峰會」於6月9日至10日以實體方式舉行。本年高峰會邀集國際科技企業高階主管、政治領導人、社運人士及其他支持民主者與會，共同討論科技與民主、全球民主運動、對抗威權主義及俄烏戰爭等當前全球重要議題。出席者包括美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）、北約副秘書長傑瓦納（Mircea Geoană）、立陶宛總理希莫妮特（Ingrida Šimonytė）、微軟總裁Brad Smith等，以及來自美國、德國、英國、烏克蘭、印度、丹麥等各國政要、科技界領袖、智庫、公民團體及香港民運人士，來賓除實體出席外，同時亦有採取錄影或視訊方式與會。

我國包括立法委員林昶佐、范雲、謝衣鳳、邱臣遠、王婉諭及公民社會代表等亦出席本年「哥本哈根民主高峰會」。

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