民進黨22縣市長提名佈局一次看！　林智堅傳戰桃園、北市長二搶一

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

面對年底大選，民進黨早定調「防疫工作為優先」，提名作業至今都未有新進度。不過，外界對於各縣市的可能人選，仍有不同的推測；因此，《ETtoday新聞雲》整理目前各界對於民進黨各縣市首長人選的可能名單。

首先，六都市長方面，民進黨已經拍板「台中、台南與高雄」3都，分別由立法院副院長蔡其昌參選台中市長、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁爭取連任。

民進黨在六都方面，剩下台北市、新北市，以及桃園市尚未定奪。其中，台北市目前以衛福部長陳時中呼聲最高，不僅英系力挺，其他派系也沒有太多意見；不過除了陳時中外，無任所大使林佳龍也極力爭取台北市長，近來行程滿檔，日前推出「台北首都圈交通＋首都願景的12門課」，又觸及中正紀念堂轉型等議題。

至於桃園市長方面，除了立委鄭運鵬、前立委鄭寶清之外，近來現任的新竹市長林智堅也被納入討論；不過，林智堅是否真的投入桃園選戰，可能攸關新竹市參選人，目前新竹市除了行政院顧問鄭宏輝極力爭取外，林智堅有意拉抬副市長沈慧虹參戰，近來沈慧虹也成立粉絲專頁。

至於基隆市長與嘉義市長方面，分別由立委蔡適應、立委王美惠呼聲最高。其中，王美惠勤跑基層已不是新聞，地方實力相當雄厚，外界認為年底在嘉義市長一戰，可能會是「雙惠」的對決，由民進黨王美惠，挑戰國民黨現任市長黃敏惠。

在其他縣市方面，嘉義縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣，分別由翁章梁、徐定禎、蔡培慧、劉建國、周春米與江聰淵出戰。

另外，新竹縣部分，由於先前參選新竹縣長未果的鄭朝方，已轉戰參選竹北市長，因此外界認為可能由前縣長林光華屬意的民進黨現任發言人周江杰出戰。

在彰化縣方面，前縣長魏明谷仍繼續勤跑基層，有意討回2018年丟失的疆土，不過黨部主委邱建富也有意出戰；花蓮縣方面，則是外傳總統府發言人Kolas Yotaka投入選戰，對上現任縣長徐榛蔚。

台東縣長部分，除了現任立委劉櫂豪之外，前立委賴坤成也辭去台灣中小企業聯合輔導基金會董事長，有意爭取出戰機會。

至於澎湖縣，現任議員陳慧玲已表態爭取提名，而2018年丟失澎湖的前縣長陳光復也傳有意爭取；不過，近來陳慧玲跟前縣長高植澎多次在檯面上駁火，陳慧玲還為此召開記者會說明是私人恩怨，而高植澎則強調，如果提名陳慧玲，那麼他就會參選到底。

對於民進黨在年底選戰的提名安排上，民進黨發言人黃彩玲受訪時表示，現在國人最關心的是疫情的變化，與民眾齊心做好防疫工作，是目前最為優先的工作。

黃彩玲強調，民進黨縣市長的提名作業，民進黨會依照既定時程，推出最合適的人選，爭取選民支持，相關傳聞人選為媒體傳聞報導，目前本黨提名作業並未有新進度。

《民進黨2022縣市首長提名可能名單》

前有「＊」記號者，為拍板人選，其餘為外傳可能但尚未定案。

台北市：衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍

新北市：未明朗

桃園市：新竹市長林智堅、立委鄭運鵬、前立委鄭寶清

＊台中市：立法院副院長蔡其昌

＊台南市：黃偉哲爭取連任

＊高雄市：陳其邁爭取連任

基隆市：立委蔡適應

新竹市：新竹副市長沈慧虹、行政院顧問鄭宏輝

嘉義市：立委王美惠

新竹縣：民進黨發言人周江杰

＊苗栗縣：前頭份市長徐定禎

彰化縣：黨部主委邱建富、前縣長魏明谷

＊南投縣：前立委蔡培慧

＊雲林縣：立委劉建國

＊嘉義縣：翁章梁爭取連任

＊屏東縣：立委周春米

＊宜蘭縣：宜蘭市長江聰淵

花蓮縣：總統府發言人Kolas Yotaka

台東縣：立委劉櫂豪、前立委賴坤成

澎湖縣：議員陳慧玲、前縣長陳光復

金門縣：未明朗

連江縣：未明朗