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快訊／蔡英文譴責中國片面禁台石斑魚　「去年克服了鳳梨這次也能」

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國海關總署動植物檢疫司昨突宣布13日起暫停輸入台灣石斑魚，並指多次檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，甚至土霉素超標。對此，總統蔡英文11日譴責中國再次違反國際貿易規範，片面傷害兩岸關係。蔡英文也向國人喊話，我們克服去年中國禁止鳳梨輸入，這次也定能克服挑戰，除了將台灣優質石斑魚外銷國際，也請國人一起支持台灣漁民。

繼禁台灣出產的鳳梨、釋迦、蓮霧輸入後，中國海關總署10日發布最新通知，指從台灣輸入的石斑魚中，多次檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，甚至土霉素超標，為保護消費者，要求各海關從13日起開始暫停輸入台灣石斑魚。

對此，總統蔡英文11日在臉書表示，中國再次違反國際貿易規範，這對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係。蔡說，我們要表達嚴正譴責，第一、中國違反國際貿易規範：處置的慣例是個案退運或銷毀，而不是全面禁止進口，中國的做法已經違反國際貿易邊境檢驗慣例。台灣也不排除向世界衛生組織（WTO）申訴。

第二、台灣提供的科學證據，中國不願回應：台灣輸出的石斑魚都符合國際規範。去年被中國通報3件不合格個案，在確認安全無虞並強化源頭用藥管理後，都正面回復中國，但中國都未再進一步提供科學證據。

蔡英文表示，她已經指示農委會即刻啟動三項因應措施，保護台灣漁民，包括多元對內行銷拓展通路、調節上市期間及產量、獎勵加工及外銷。

蔡英文也說，中國一而再、再而三違反國際貿易規範，打壓台灣的農產品，但她要告訴大家，去年，中國禁止鳳梨輸入，我們都克服難關了，這次我們也一定能克服挑戰，除了將台灣優質石斑魚外銷國際，也要請國人一起支持台灣漁民。

▼蔡英文指示農委會啟動3措施協助漁民。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▼蔡英文指示農委會啟動3措施協助漁民。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

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