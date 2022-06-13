喉嚨不舒服快篩2條線！芬園鄉長林世明確診　居隔當家庭煮夫

▲芬園鄉長林世明確診居隔當家庭煮夫。（圖／林世明提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化多名民意代表接連傳出染疫，繼彰化及員林市長林世賢、游振雄後，芬園鄉長林世明日前因喉嚨不舒服也快篩2條線陽性確診，趁著居隔在家當家庭煮夫，快走運動2小時，除了前3天發燒感覺不舒服，這幾天血氧量都保持98，精神還都不錯，他也呼籲鄉民務必把疫苗打好、打滿。

彰化縣至今已有多位民代確診染疫，今年4月底彰化市長林世賢出現喉嚨不舒服PCR陽性確診，所幸與他接觸過的民眾、公職人員都是陰性，10天後康復出關，這1個多月來馬不停蹄為需要居隔市民，親送血氧機及關懷包。6月初員林市長游振雄也在臉書自曝，因為身體不舒服快篩「測到兩條線」，判定確診，立即進行居家隔離，7天後康復出關更在臉書粉專自詡是一尾活龍。

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▲芬園鄉長居隔當家庭煮夫。（圖／林世明提供）

而林世明則是第3個確診的地方首長，他說，這幾天都居隔宅在家，也都自己下廚煮飯吃，而左鄰右舍的親友經常送新鮮的蔬菜還有食物，前3天都有微微的發燒，他po文自娛說，想像自己很忙碌，還要持續的保持運動，這2天身體不舒服症狀消失，人也變得精神奕奕，預計16日凌晨可望順利出關。

林世明說，居隔期間地方服務依舊不間斷，今天也在網路po文，圖書館已設置圖書教具滅菌機45秒就能夠消毒六本書，希望民眾多利用，同時也提醒鄉民，打疫苗很重要，務必要戴口罩勤洗手，保持社交距離。

▲芬園鄉長林世明確診。（圖／林世明提供）