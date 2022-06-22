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恩恩爸遭質疑「為何不直衝急診室」！成大教授痛罵：侯演戲厲害

記者柯振中／綜合報導

新北市中和區2歲男童恩恩染疫病逝，送醫的過程引起許多爭議，恩恩爸爸質疑市府延遲就醫，才會造成悲劇，但也有人好奇，為何家長不抱著孩子直接衝急診室。對此，成功大學電機系教授李忠憲痛批，說這種話的人「智力真的很低」，以為人生像遊戲，可以重來一次就好。

▲▼恩恩爸（圖／記者戴上容攝）

▲孩子不幸染疫過世，恩恩爸站出來發聲。（圖／記者戴上容攝）

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兒子染疫病逝後，恩恩爸爸出面質疑，因為市府延遲就醫81分鐘，才釀整件悲劇。新北市長侯友宜22日也表示，沒有做到保護市民的責任，會反省檢討，「我會負起全部責任。」

不過，恩恩染疫病逝後，炮火大多對準新北市府，但也有少部分人質疑，明明住家距離雙和醫院步行不到5分鐘，為何恩恩家人不帶著孩子自行就醫？

▼侯友宜回應恩恩事件，扛下全部責任。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼侯友宜回應恩恩事件。（圖／記者許靖騏攝）

對此，李忠憲在臉書上痛批，那些說為何不直衝急診室的人，「智力真的很低」，以為人生像打遊戲一樣，可以重來一次，這次沒有過關，下次換個方法就行，「有可能有事後的先見之明。」

李忠憲認為，恩恩父母做出當下最好的選擇，因為沒辦法預料新北市府告知「準備好了」，卻完全是假的，「也不知道侯演戲演得這麼厲害。」

李忠憲砲轟，這些說「為何不直接衝急診室」的人，不是「打遊戲打到頭殼壞掉」，就是不曾有思考、有邏輯地做過任何一件重要的事，「打遊戲沒關係，但千萬不要打到自己的頭腦有洞！」

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