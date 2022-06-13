　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

魏鳳和「不惜一戰」表態強硬？ 　陸學者指很正常：更多是政治問題

▲▼中國國防部長魏鳳和出席新加坡「香格里拉對話」。（圖／路透）

▲中國國防部長魏鳳和出席新加坡「香格里拉對話」。（圖／路透）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸國防部長魏鳳和近日在香格里拉對話上，以「不惜一戰、不惜代價、不二選擇」強硬表態台海問題，引發各界關注。大陸涉台學者包承柯向《東森新媒體ETtoday》表示，軍方領導人強硬表態「很正常」，台灣問題更多是政治問題，「若要談到軍事上，會使中美兩國關係受損，遭殃的是台灣老百姓。」

針對此次中美防長對話，上海東亞研究所助理所長包承柯提出三方面解讀，第一，雙方各自就基本立場做出表述，魏鳳和在台灣問題的發言更為明確，作為軍方領導人，態度強硬無可厚非；美國國防部長奧斯汀則重申美方仍堅持「一個中國」政策，雖會幫助台灣自衛，但不會提供實質性軍事協助。

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長魏鳳和在新加坡「香格里拉對話」舉行兩人首次面談。（圖／路透）

▲外媒分析，雙方並沒有「激烈」爭論。（圖／路透）

包承柯指出，第二，是中美防衛部門最高領導人在3年來，首次面對面會談並建立溝通渠道，這是此次會談的「最大意義」；原本30分鐘的會談最終延長為1小時，雙方肯定討論了如何進一步加強在軍事領域交流的安排，做了前瞻性思考。

他接著表示，中方堅持和平穩定的政治方向，溝通渠道的暢通有利於避免雙方對具體問題產生誤判，「這是很重要的」，有助於台海、印台區域和平穩定，是一個好的發展。

▲▼美國國防部長奧斯汀（左2）與中國國防部長魏鳳和（右1）10日在新加坡舉行兩人首次面談。（圖／翻攝自SecDef推特）

▲奧斯汀（左2）與魏鳳和（右1）在新加坡舉行兩人首次面談。（圖／翻攝自SecDef推特）

包承柯指出表示，第三，中美防長間的交流沒有很尖銳，還是處於「四平八穩」的狀態，雙方都不希望彼此站在對立面，而是以合作角度思考，強調維持台海區域和平是共同的責任。

他認為，台海問題更多是在政治層面，而非軍事層面，若在政治問題上還能交涉，這對區域和平穩定來說是「一個福音」，代表雙方在穩健處理，因此不要輕易把台灣變成軍事鬥爭問題，若突破「一個中國原則、反對台獨」紅線，勢必對區域和平帶來挑戰。

因疫情停辦2年的「香格里拉對話」10日在新加坡開幕，這也是拜登政府上台後，中美防長首次面對面會晤，雙方也重申對台灣問題的堅定立場。多家外媒分析，這次「氛圍」少了外界預期的激烈，多了一些緩和信號，會談重點為兩國關係設置護欄。

陸媒《觀察者》則報導稱，儘管中美防長在台灣問題上明顯分歧，但多家外媒分析，雙方並沒有「激烈」爭論，而是進行了一場「坦誠積極、富有建設性」的戰略溝通，這次會談釋放出「緩和」信號。

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
冷凍水餃哪牌最強？網一面倒推「這家」
驚！田鼠體內發現「新冠狀病毒」　和COVID-19、SARS
梅雨彈這天起開炸！　放晴熱爆時間點出爐
快訊／桃園雙屍案今解剖！　妻只懷一胎
王世堅質詢狂送禮物　柯文哲秒回「最喜歡這個」
快訊／高雄逾8千戶突停電熱炸　台電抓到兇手了
台中馬尾女酒駕不想吹　狂跑回家反慘摔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上半身在哪邊？秦始皇帝陵神秘「仰臥俑」　身分連專家也不解

澤連斯基呼籲支持台灣？　陸外交部：他相關表態未提及台灣問題

魏鳳和「不惜一戰」表態強硬？ 　陸學者指很正常：更多是政治問題

女大生圖書館被下「春藥」！嫌犯為高材生學長　超硬背景照片曝

三星堆1公尺長最大銅獸亮相　頭頂站小人寬嘴巴撞臉佩佩豬

陸外交部：台海非國際水域　中國享有主權權利和管轄權

唐山懲惡整治治安！推「雷霆風暴」行動鼓勵全民檢舉　含6類內容

唐山酒吧黑道橫行　女歌手關狗籠後..5員工遭囚禁毆打

「珍寶海鮮舫」本月離開香港！40多年海上餐廳被疫情擊垮

唐山3天8起實名舉報「黑社會全現形」　警「雷霆風暴」24小時收件

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

上半身在哪邊？秦始皇帝陵神秘「仰臥俑」　身分連專家也不解

澤連斯基呼籲支持台灣？　陸外交部：他相關表態未提及台灣問題

魏鳳和「不惜一戰」表態強硬？ 　陸學者指很正常：更多是政治問題

女大生圖書館被下「春藥」！嫌犯為高材生學長　超硬背景照片曝

三星堆1公尺長最大銅獸亮相　頭頂站小人寬嘴巴撞臉佩佩豬

陸外交部：台海非國際水域　中國享有主權權利和管轄權

唐山懲惡整治治安！推「雷霆風暴」行動鼓勵全民檢舉　含6類內容

唐山酒吧黑道橫行　女歌手關狗籠後..5員工遭囚禁毆打

「珍寶海鮮舫」本月離開香港！40多年海上餐廳被疫情擊垮

唐山3天8起實名舉報「黑社會全現形」　警「雷霆風暴」24小時收件

嘉義看守所網路視訊親子導讀　修補收容人親子關係

未來玩日本花費增！海外客適用旅遊險「含確診醫療費」到當地才能保

遭座頭鯨「活吞30秒」　他奇蹟生還嚇傻：像被貨運火車撞擊

關之琳客廳就可溜狗！　6億豪宅內部曝光...開窗「維多利亞港在眼前」

罹癌董座愛上看護！離世後她秒變富婆　正宮傻眼怒告慘吞敗

「台灣雲峰飛彈可以打到北京」　他看游錫堃一句話警告：別後悔

「最常被拼錯」的車廠名稱排行　Volkswagen錯法最稀奇

疫情只爆1月病例就狂降！北韓有望月內解除危機　韓媒舉1原因打臉

房租就要1萬3　房東再固定收300元！她一聽「耗損費」傻眼了

上半身在哪邊？秦始皇帝陵神秘「仰臥俑」　身分連專家也不解

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

大陸熱門新聞

唐山9男打1女！燒烤店遭網罵爆　她淚發聲

又是唐山！駐唱女歌手遭黑道關狗籠警方還吃案

唐山女舉報遭黑幫痛毆「關狗籠16小時」

單身女深夜回飯店　竟遭陌生男闖入房間

唐山被打女客傷勢曝光　頭臉嚴重變形腫脹

唐山打人案5嫌有前科　涉拘禁、傷害

5男暢飲後「主動打掃」　闆娘大讚

四川驚現「唐山打人」翻版！ 路人飛踢退惡徒畫面曝...真相再反轉

又有暴力案！唐山警再抓8嫌

唐山打人嫌開麥巴赫逃亡！見警嚇到棄車

陸女團成員也被騷擾！噁男死纏爛打逼敬酒

唐山警醜聞爆不完！打人案由別市異地偵辦

紅衣女當街遭虐殺放血！淒厲慘叫掙扎影片瘋

保母挖鼻孔「手指塞他嘴」　公司：在擦鼻涕

更多熱門

相關新聞

日防相會見魏鳳和　強調「台海和平穩定」

日防相會見魏鳳和　強調「台海和平穩定」

日本防衛大臣岸信夫12日與大陸國務委員兼國防部長魏鳳和進行會談時，言明台海和平與穩定對國際社會「極為重要」。另外，岸信夫也就解放軍與俄羅斯的軍機在日本周邊上空進行聯合巡航等問題，表達重大擔憂，「這是對我國的示威行動」。

澤倫斯基建議台灣「外交化解台海衝突」

澤倫斯基建議台灣「外交化解台海衝突」

美日韓防長會談　強調維持台海和平重要性

美日韓防長會談　強調維持台海和平重要性

日防相：中國不放棄武力侵台可能性

日防相：中國不放棄武力侵台可能性

魏鳳和剛嗆解放軍不惜一戰　大陸再度正告美方

魏鳳和剛嗆解放軍不惜一戰　大陸再度正告美方

關鍵字：

魏鳳和奧斯汀香格里拉對話不惜一戰

讀者迴響

熱門新聞

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

無敵星星沒用！　護理師3度確診

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面