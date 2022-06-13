魏鳳和「不惜一戰」表態強硬？ 　陸學者指很正常：更多是政治問題

▲中國國防部長魏鳳和出席新加坡「香格里拉對話」。（圖／路透）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸國防部長魏鳳和近日在香格里拉對話上，以「不惜一戰、不惜代價、不二選擇」強硬表態台海問題，引發各界關注。大陸涉台學者包承柯向《東森新媒體ETtoday》表示，軍方領導人強硬表態「很正常」，台灣問題更多是政治問題，「若要談到軍事上，會使中美兩國關係受損，遭殃的是台灣老百姓。」

針對此次中美防長對話，上海東亞研究所助理所長包承柯提出三方面解讀，第一，雙方各自就基本立場做出表述，魏鳳和在台灣問題的發言更為明確，作為軍方領導人，態度強硬無可厚非；美國國防部長奧斯汀則重申美方仍堅持「一個中國」政策，雖會幫助台灣自衛，但不會提供實質性軍事協助。

▲外媒分析，雙方並沒有「激烈」爭論。（圖／路透）

包承柯指出，第二，是中美防衛部門最高領導人在3年來，首次面對面會談並建立溝通渠道，這是此次會談的「最大意義」；原本30分鐘的會談最終延長為1小時，雙方肯定討論了如何進一步加強在軍事領域交流的安排，做了前瞻性思考。

他接著表示，中方堅持和平穩定的政治方向，溝通渠道的暢通有利於避免雙方對具體問題產生誤判，「這是很重要的」，有助於台海、印台區域和平穩定，是一個好的發展。

▲奧斯汀（左2）與魏鳳和（右1）在新加坡舉行兩人首次面談。（圖／翻攝自SecDef推特）

包承柯指出表示，第三，中美防長間的交流沒有很尖銳，還是處於「四平八穩」的狀態，雙方都不希望彼此站在對立面，而是以合作角度思考，強調維持台海區域和平是共同的責任。

他認為，台海問題更多是在政治層面，而非軍事層面，若在政治問題上還能交涉，這對區域和平穩定來說是「一個福音」，代表雙方在穩健處理，因此不要輕易把台灣變成軍事鬥爭問題，若突破「一個中國原則、反對台獨」紅線，勢必對區域和平帶來挑戰。

因疫情停辦2年的「香格里拉對話」10日在新加坡開幕，這也是拜登政府上台後，中美防長首次面對面會晤，雙方也重申對台灣問題的堅定立場。多家外媒分析，這次「氛圍」少了外界預期的激烈，多了一些緩和信號，會談重點為兩國關係設置護欄。

陸媒《觀察者》則報導稱，儘管中美防長在台灣問題上明顯分歧，但多家外媒分析，雙方並沒有「激烈」爭論，而是進行了一場「坦誠積極、富有建設性」的戰略溝通，這次會談釋放出「緩和」信號。