日防衛大臣：中國不放棄「武力侵台」可能性　印太恐重演俄烏悲劇

▲日本防衛大臣岸信夫表示，中國似乎不放棄「武力侵台」的可能性。（資料照／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

因疫情停辦2年的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議10日至12日在新加坡舉行。日本防衛大臣岸信夫11日演說時提到，印太地區可能重演俄羅斯入侵烏克蘭的類似事態，考量到中國「似乎不放棄對台動武的可能性，並且在缺乏透明度的情況下試圖強化軍力」，日本將對此保持警戒。

《讀賣新聞》報導，岸信夫在會議上發表演說時表示，在印太地區也有發生俄羅斯侵略烏克蘭類似事態的潛在危險，以俄烏戰爭作為「教訓」，國際社會的團結合作能削弱侵略的威勢，「或將抑制在其他區域也可能發生的侵略」。

岸信夫強調，北韓、俄羅斯、中國等「擁有或開發核武，且無視於規則的國家的危險性是現實存在的」。他認為，中、俄關係有可能加深，擁有強大軍事力量的中俄兩國的聯合軍事活動更加深了各國擔憂。

針對台海方面，岸信夫提到，考量中國似乎不放棄對台灣動用武力的可能性，也在缺乏透明度的情況下，試圖廣泛而迅速地強化軍事力量」，將對此保持警戒。他闡明，日本須以從根本上強化防衛力量為目標，確保必要的國防預算，同時不偏離作為和平國家的道路，持續進行所有必要努力，「確信能（藉此）粉碎試圖無視規範的意志。」

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