澤倫斯基建議台灣「外交化解台海衝突」　烏克蘭迄今最挺台言論

▲澤倫斯基以視訊方式參與香格里拉對話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

亞洲安全會議「香格里拉對話」在新加坡召開，其中烏克蘭總統澤倫斯基昨（11）日發表視訊演說，直言烏克蘭當今被俄羅斯侵略的現況值得國際借鏡，強調國際法存在的重要性，對於中國武力侵台的可能性，他則建議台灣應尋求外交途徑來在事前化解衝突。美媒《華郵》認為，這是澤倫斯基迄今最挺台的言論。

綜合外媒報導，澤倫斯基身穿印有烏克蘭國旗圖案的衣服亮相，演說中首先引述新加坡前總理李光耀名言，「若沒有國際法，大魚就會吃小魚、小魚吃蝦米，那我們就不復存在了」，同時為了緩解全球的糧食危機，化解俄軍阻斷烏克蘭透過黑海的糧食出口，他強調必須讓俄羅斯停止戰爭。

另一方面，台海衝突日漸升溫，包括美國、日本、南韓等國元首與國防長官會談，甚至先前G7峰會公報都曾提到台海和平重要性，現場記者詢問台灣需如何因應中國尋求必要時以武力途徑解決，對此澤倫斯基在回應時則未代入台灣、中國，只強調外交途徑是事前化解衝突的重要手段。

澤倫斯基回道，「今天的烏克蘭是全球借鏡，各國必須採取預防措施來阻止戰爭發生。而我們需要透過外交途徑協助需要援助的國家。戰爭只對特定政治領導人有利，就是那些不滿現況、野心勃勃的人。」

針對澤倫斯基的回應，美媒《華盛頓郵報》在評論中指出，烏克蘭在俄烏戰爭爆發後一直謹慎避免與北京當局爆發中國，因為烏克蘭認為中國可能影響戰局發展，不過澤倫斯基於11日的回應，雖未明確點出中國、台灣，卻是澤倫斯基與烏克蘭政府官員迄今為止，對台灣生存權所發表的最堅定捍衛言論。

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