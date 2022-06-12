快訊／台中男遭6人私刑慘死　檢漏夜偵訊3人聲押、3人交保

▲鄒姓男子等6人涉犯殺人、妨害自由等罪，檢察官向法院聲請羈押。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名20多歲的盧姓男子，疑與鄒姓男子等6人有債務糾紛，昨日凌晨雙方約至盧男家中談判，過程爆發爭執，盧男遭鄒男等人開車押至南投縣水里鄉一處民宅，以徒手、不明鈍器凌虐數小時，最終造成盧男慘死。台中地檢署今下午開始進行訊問，訊後將鄒男、林男、陳男依殺人、妨害自由罪嫌，所涉是5年以上重刑，有串證逃亡之虞，向台中地院聲請羈押；涉案程度較輕的黃男、黃男、許男，以6萬至10萬元不等交保。

據悉，鄒男等6人均20多歲，盧男與鄒男疑有債務糾紛，11日凌晨雙方相約在盧男的台中住處談判，途中一言不合，鄒男等人竟將盧男開車載至南投水里一處民宅，對盧男進行長達數小時的私刑，造成盧全身多處擦挫傷、大面積瘀傷，直到鄒男眾人發現盧沒了氣息，昨日下午4時許，趕緊將他送往中港澄清醫院搶救，但仍不幸傷重不治。

院方因盧男疑死因不單純，遂向警方報案。警方到場後，發現將盧男載至醫院的有3人，立即將其以現行犯當場逮捕，後續再循線將另3人逮捕到案，並將6人移送台中地檢署偵辦。

檢察官今晚漏夜詢問，訊後將鄒、林、陳以殺人、妨害自由等罪，向法院聲請羈押；黃、黃、許僅涉犯妨害自由罪，訊後以6萬元至10萬元不等交保。