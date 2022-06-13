台中男疑欠債遭「私刑數小時」送醫不治　26歲主嫌聲押獲准

▲台中地院裁定收押主嫌鄒男。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市盧姓男子疑與鄒姓男子有債務糾紛，鄒男11日凌晨夥同5名男子將盧男從住處押至南投縣水里鄉一處民宅，以徒手、不明鈍器將盧男凌虐數小時，直到盧男傷重昏迷，鄒等6人趕緊將他載往台中中港澄清醫院搶救，仍宣告不治。台中地檢署昨晚依傷害致死、妨害自由等罪，聲押主嫌鄒男及同夥陳男、林男，台中地院13日中午裁定收押鄒男，林、陳請回。

檢察官昨晚漏夜訊問，訊後將鄒男、林男、陳男以傷害致死、妨害自由等罪嫌，涉5年以上重罪，有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押、禁見；黃男、黃男、許男涉犯妨害自由罪，以6萬元至10萬元不等交保候傳。法官今中午裁定，鄒男涉重罪，有逃亡之虞，裁定羈押，至於林、陳則認定無理由，駁回檢方聲請。

據悉，鄒男等6人均20多歲，盧男（32歲）與鄒男（26歲）疑有債務糾紛，11日凌晨鄒男等人從盧男的台中住處，將他載至南投水里一處民宅，對盧男進行長達數小時的私刑，造成盧全身多處擦挫傷、大面積瘀傷，直到鄒男等人發現盧沒了氣息，昨日下午4時許，趕緊將他送往中港澄清醫院搶救，但仍傷重不治。

院方發現盧男死因不單純，向警方報案。警方到場後，發現將盧男載至醫院的有鄒等3人，立即以現行犯逮捕，後續再循線將另3人逮捕到案，通通移送台中地檢署偵辦。詳細案情有待進一步釐清調查。