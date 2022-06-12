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社會 社會焦點 保障人權

兒欠150萬賭債遭擄　母急報案！拿130萬假鈔穿幫...新北警回應了

記者黃宥寧、陳以昇／台北報導

新北市1名廖姓母親本月9日凌晨赴派出所請求協尋，並稱23歲兒子因欠150萬賭債在三重某商旅遭擄，連2名未成年友人也被押走，新北板橋沙崙派出所見廖母心急如焚，只好給廖母130萬「冥國銀行」假鈔，廖母立刻抱著假鈔離去。全案經雙北警合作下，調閱監視器，將近11小時3名「人質」安全被釋放，對於警方給予假鈔，新北警也做出回應。

新北警沙崙派出所解釋，由於廖姓母親同日凌晨已在樹林區報案，轄區警幫她定位，發現人在士林、北投一帶，但見她如坐針氈，不斷著急問「12點就要交付贖款，該怎麼辦？」，警方急中生智，表示因時常辦車手案，可提供130萬假鈔，剩下20萬再請同仁去買，但廖母著急地將130萬抱走，警方強調「並非無法協助，是廖母急著趕中午交付贖款，因此才建議可以拿著假鈔去北投派出所請求協助」。

全案起源於，42歲廖姓母親9日凌晨1時許，接到兒子LINE訊息，稱在新北市三重區某商務飯店內，連同2名17歲陳姓、蕭姓友人遭擄走，廖母心急如焚跑到住家附近樹林區前鎮派出所報案，警方同時也幫忙協助定位，並告訴廖母經查定位人在士林、北投一帶，因此無法受理報案，故請她到這2處報案。

▼新北警給廖姓母親130萬假鈔，要她去北市報案 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 假鈔 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

同日凌晨4時許，廖母又跑到士林區文林派出所報案，但警向她表示無法受理報案，廖母只好失望的離開；直到上午9時許，廖母想到兒子另外遭擄走的2個朋友，住在板橋區，立刻跑到沙崙派所，並向警表示「歹徒跟我說今天中午12點要交付贖款，我該怎麼辦？」警方拿出130萬「冥國銀行」假鈔，廖母立刻帶著假鈔離開往北投移動。

下午4時許，廖母前往犯嫌指定的承德路7段交付贖款，同時也向北市警報案，廖母與犯嫌會合後，24歲張嫌等人發現是假鈔，立刻載走肉票，將廖母丟在洲美街271號下車，廖母被放下車沒多久，隨後接獲兒子來電才知他人已在大業路一帶與蕭姓友人被放走，但還有1名陳姓友人仍遭犯嫌載走未釋放，直到晚間19時許左右犯嫌將陳放回家。

▼23歲廖姓男子因欠150萬賭債遭擄走 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方不敢懈怠，立即與士林分局、新北市政府警察局三重分局成立專案小組，分頭積極調閱監視器，發現2部國產自小客涉嫌重大，並依據車籍資料查出可疑犯嫌身分，也發現嫌犯將人帶到士林夜市向友人「借場地」協商廖男玩德州撲克賭輸的債務，並在屋內持伸縮棍手電筒毆打廖男腳部，同時恫嚇他快籌錢。

▼嫌犯僅因23歲廖姓男子欠下150萬德州撲克債務，竟將人擄走。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

專案小組於同日晚間22時許帶回涉案24歲張嫌、22歲陳嫌、23歲李嫌3人。經訊問，發現3人均無幫派背景，陳嫌有妨害秩序、傷害等前科、李嫌有妨害自由、毒品前科，訊後依妨害自由、恐嚇取財等罪嫌函送新北地方檢察署偵辦。

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