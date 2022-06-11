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雙屍慘案行兇過程還原！先塑膠袋套頭勒斃孕妻　再鈍器突襲砸死夫

▲王姓兇嫌疑似將先進入辦公室談判的李妻勒斃，再埋伏殺害進來找妻子的李男，最後將2人遺體運到高鐵站停車場棄屍。（圖／記者陳雕文攝）

突發中心／台北報導

新北土城區1對夫妻檔，遭已歸化台灣籍的王姓泰國籍好友殺害，並用兩人今年才買的BMW X4載屍，最後棄置高鐵桃園站前一處停車場，其中女性死者還懷有龍鳳胎，釀成2屍4命的悲劇。而警方查出，兩人疑似因為外籍移工仲介生意，以及匯兌利益，和王相約談判，當時妻子單獨一人先進入位在移工宿舍一樓的辦公室，丈夫等待多時聯繫不上人，才會進入查看，沒想到雙雙遭兇嫌殺害。

檢警調查，涉嫌殺人的王姓主嫌，原本為泰國籍，因來台歸化領有台灣身分證，與李姓夫妻有金錢糾紛，相約在新北市土城一處老舊大樓談判，由李妻先行進入一樓辦公室，在外等待的李男因久候不到人，打電話也連繫不上，也進入找人。

▲▼▲李妻在老舊大樓一樓辦公室先被兇嫌勒斃，等待的丈夫進入也被埋伏的嫌犯殺害。（圖／畫面翻攝Google Map）

▲李妻在老舊大樓一樓辦公室先被兇嫌勒斃，等待的丈夫進入也被埋伏的嫌犯殺害。（圖／畫面翻攝Google Map）

但最後2人均被殺害，王嫌則開著2人新買的BMW X4跑旅車，將2人遺體載到高鐵桃園站棄屍，最後在9日上午搭機出境，還打電話告知被害家屬要到桃園高鐵站的停車場找車，家屬到達發現後車廂滲出屍水，立刻報警處理。

 ▲▼高鐵青埔站前停車場2屍4命，泰裔夫妻最後身影曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲高鐵青埔站前停車場2屍4命，泰裔夫妻最後身影曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

檢警根據現場所採科學跡證，初步判斷，兩夫妻開車抵達現場後，妻子先行進入辦公室，疑似談判破裂先被王姓兇嫌以塑膠袋套頭勒斃，李姓丈夫等不到妻子，前往辦公室找人，沒想到王嫌持鈍器在辦公室外埋伏，等李姓丈夫一進入辦公室，就以鈍器攻擊其頭部。

專案人員比對車子輪胎痕跡，判斷王姓嫌犯開著被害人的BMW X4跑旅車，將車尾對著辦公室，將2人遺體運上車後離開，最後9日上午9時許，王嫌前往桃園國際機場，搭乘上午10時38分的星宇航空JX741出境回泰國，目前正聯繫泰國警方協尋王姓兇嫌。

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