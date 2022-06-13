確診喉嚨爆痛4天！他曝「吃藥也沒用」　過來人嘆：痛到想切掉喉嚨

▲在這波病毒中染疫，「喉嚨痛」是經典症狀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

本土確診數現在每日仍高達萬例，若不幸於這波病毒中染疫，最常見的症狀就是「喉嚨痛」。一名網友表示，自己確診後雖然發燒的症狀有改善，但「喉嚨痛」已持續4天了，吃止痛藥也沒有明顯改善，讓他直呼到底還有什麼方法可以治，引發網友熱議。

一名網友在PTT以「得冠後喉嚨痛持續四天正常嗎？」為題發文，表示自己自從確診後，發燒的症狀只有在第一天，隔日便退燒了，但讓他頭疼的是「喉嚨痛」已經伴隨著他四天了，「雖說水跟食物都吞得下去，但喉嚨還是痛，三餐吃止痛藥也沒啥太大改善，這樣正常嗎？」讓他只能無奈詢問網友們的經驗，「有沒有康復的可以分享一下，大概喉嚨痛都幾天？」

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▲網友分享自己喉嚨痛四天吃藥都沒效。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出引發許多「經驗者」的留言，大多數網友都安慰原PO這是正常的，還有人更久，「我是一個月，供你參考」、「會持續一週以上，同事朋友過來人」、「聽說有超過7天的」、「有些人痛很久，不一定」、「喉嚨只痛2天，但會一直咳嗽，已經20天了」、「症狀長短都是看體質每個人不同，只能參考」、「我也是痛4天 痛到想把喉嚨切掉」、「我舌頭根被輪胎輾過一樣的痛」。

▲多數「過來人」表示正常。（圖／翻攝自PTT）

還有網友分享舒緩方法，「正常，要一直喝水」、「吃豆花布丁試試」、「喉嚨真的很難好，多喝熱水、吃喉片」、「就吃消炎藥」、「蜂蜜好像可以舒緩」、「改吃別種止痛藥看看」、「冰布丁吃起來最爽」。

▲還有網友分享舒緩方法。（圖／翻攝自PTT）