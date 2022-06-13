LIVE／恩恩爸再到消防局聽錄音　侯友宜說明新北最新疫情

記者林銘翰／新北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡，恩恩父親13日上午再度前往新北市消防局聆聽通聯音檔，新北市政府將在下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，新北市長侯友宜預計親自現身說明最新進度，《ETtoday東森新媒體》全程直播。

恩恩父親上午在委任律師的陪同下，再度前往新北市消防局，聽取譯文中漏了「沒有辦法派車，要通知1922」關鍵句，他在會後受訪時表示，確實有聽到「沒有辦法派車，要通知1922」這句話，消防局解釋是高級救護員在講，由於譯文是值勤員和報案者對話，這句話才未出現譯文中。

恩恩父親說，他曾問其他縣市消防局，只要確診有昏迷、意識不清等關鍵字就會出車，勤務中心會持續連絡衛生局找醫院，同步送責任醫院，但新北市消防局不管病患昏迷或意識不清，一定要等衛生局連絡好醫院，並且接到通知才會出車。

新北市消防局說明，恩恩父親第1次來聽錄音檔時，對於譯文內容表示沒有問題，消防局完全沒有隱匿情事，未來任何時間恩恩父親有需要，都能來聆聽錄音檔比對，至於恩恩父親提到的那段插話，其實完全不影響消防局後續救護派遣流程。

中央流行疫情指揮中心稍早宣布，今天國內新增4萬5110例新冠肺炎病例，分別為4萬5081例本土個案、29例境外移入，確診個案中109人死亡，本土病例以高雄市7184例為最多、台中市6694例居次，新北市則佔5470例位居第三。

▼新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

