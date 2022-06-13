88歲阿公刺死孫女　稱「患阿茲海默症」全忘光！判決結果出爐

▲日本福井市發生阿公刺死孫女的人倫悲劇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

日本福井市發生一起人倫悲劇，現年88歲的老翁富澤進（Susumu Tomizawa）疑似因家庭爭執，持刀殺害就讀高二的16歲孫女，震驚社會。他5月出庭時宣稱，由於阿茲海默症病情，因此完全不記得犯案過程，但仍被法院判處4年6個月有期徒刑。

富澤進回憶，2020年9月9日晚間，祖孫倆發生爭執，他喝了很多酒後，整個人醉茫茫的，心情又非常沮喪，於是拿了一把17公分菜刀，往孫女友美（Susumu Tomomi）頸部猛刺多刀。隨後，他打電話給長子，宣稱發現孫女遺體，但警方趕抵現場不久後，就因為罪嫌重大而落網。

CNN等外媒報導，阿茲海默症是一種漸進式、不可逆的神經退化性疾病，患者神經元會遭破壞，腦內部份區域也會萎縮。日本是一個高齡化社會，阿茲海默症患者持續增加，因此民眾格外關注這起案件。

▲友美2個月前才搬來與爺爺同住，未料卻遭刺殺身亡。（圖／免費圖庫Pakutaso）



富澤進的精神狀態成為法庭攻防戰的最大焦點，醫師、律師及法官都在爭論，他究竟是否刻意殺害孫女。

辯護律師說，富澤進的疾病引發一系列失智症狀，「當時因痴呆及飲酒導致精神失常」，所以不該被追究刑事責任。但法醫精神科醫師廣木（Hiroki Nakagawa）評估病情後堅稱，「他的行為是有目的的，並且符合他的殺人意圖。」檢察官也認為，儘管被告患病，但在犯案當下，不僅能夠控制自己的行為，「也有判斷對錯的能力。」

最後，法院宣布，富澤進確實罹患阿茲海默症，但也了解自己行為的嚴重性，他們經審慎討論後，做出這次判決，「被告在犯罪時處於精神疲憊狀態，他很難判斷對錯，或者說服自己不去犯罪，但並非完全無法這麼做。」

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