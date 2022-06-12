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新冠確診者可「免隔離」？南韓下周公佈討論結果　醫界憂疫情擴散

▲▼南韓將於17日宣布，是否將免除確診者義務隔離制度。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓將於17日宣布，是否將免除確診者義務隔離制度。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情趨緩，近來單日新增確診更是連續3天未達到1萬例，原本南韓政府考慮從5月23日實施確診者免隔離，不過考量到變種病毒傳入的可能性，決定延後1個月再討論。如今，政府將再度於17日宣布討論結果，面對截然不同的防疫情勢，專家對於確診者是否免隔離，產生正反兩派不同的意見。

南韓政府（文在寅時期）曾於4月中旬全面解除社交距離措施，同時將新冠肺炎的傳染病等級從1級調降至2級，宣布從5月下旬起免除確診者隔離7天的制度；不過尹錫悅政府上台後強調「科學防疫」，考量到變種病毒傳入的疑慮，以及專家預估夏季恐將再迎來一波大流行，因此原本計畫5月23日開始免除確診隔離義務，卻於當時宣布延後1個月再討論是否實施。

根據《韓聯社》，目前南韓已全面免除從國外入境時的隔離義務，南韓防疫當局今（12）日指出，政府在這段期間成立由傳染病與防疫專家所構成的專案小組，針對確診者隔離制度的取消實施標準進行討論，其結果最快將於17日由中央災難安全對策本部進行會議時公佈。

疾病管理廳關係人士在與《韓聯社》記者通話時透露，「針對是否解除確診者義務隔離，目前專家與民眾的意見十分兩極，贊成與反對都各佔一半，因此目前還難以判斷。」

該名關係人士表示，當初討論是否解除確診者隔離的時機點位於疫情高峰期，單日新增確診高達10萬例以上，有鑑於保健所等防疫基層恐怕難以管控如此龐大的隔離人數，加上為了防止社會機能癱瘓，才考量是否免除隔離；不過如今隨著疫情趨緩、感染人數明顯減少，要免除確診隔離也不是不無可能。

▲▼隨著入境旅客全面免除隔離義務後，仁川國際機場第一航廈6月初擠滿旅客。（圖／達志影像／newscom）

▲隨著入境旅客全面免除隔離義務後，仁川國際機場第一航廈6月初擠滿旅客。（圖／達志影像／newscom）

不過南韓一名傳染病學專家卻持反對聲浪，認為目前討論免除確診者隔離義務，其時間點還尚未成熟。他表示，「就算（Omicron病毒）的致死率明顯降低，然而卻還是擁有相當高的傳染力，沒有任何根據顯示應該解除確診者隔離義務，就算現在解除，也根本無法得到任何好處。」

就連新任疾病管理廳長白敬蘭（백경란）也不太贊成過早解除隔離制度。她於9日記者懇談會時表示，「一旦解除確診者隔離，勢必將招致疫情擴散，目前社會需要針對隨之而來的負擔達成共識，且醫療體系也須完成整備，將傷害降至最低。」

據悉，南韓12日通報新增7382例確診，比起上周日（5日）足足減少了2450例。

►南韓全面解除社交距離政策！5月下旬確診者免隔離　正式與病毒共存

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