長達10年不願踏出門！　日本江戶川區每24家庭就有1人足不出戶

▲日本江戶川區每24戶家庭就有1人足不出戶。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

日本一項家庭調查顯示，人口約70萬的東京都江戶川區有將近8千人足不出戶，相當於每24戶家庭就有1人，其中尤以40至50多歲族群比例最高，許多人甚至長達10年以上沒出過門。

根據共同社報導，日本地方政府罕見進行大規模調查，江戶川區政府從2021年7月至今年2月，向除了有薪資收入或利用社福服務以外的15歲以上民眾發放調查問卷，在18萬戶家庭中收回了約10萬份的問卷，回覆率約57.1％。調查結果發現，住在當地「不去學校或職場，除了家人以外幾乎不與人交流」的居民多達7919人。

▲當地調查中，不乏20、30歲的青年族群不願與他人面對面交流。（示意圖／取自pakutaso）

依年齡層區分，這些足不出戶者最多的是40多歲，占比約為17.1％，其次分別為50多歲（16.6％）、30多歲（13.9％）、20多歲（11.7％）。調查指出，在40、50歲回答者中，約有4成長達10年以上沒有踏出家門。

針對問卷中「有何訴求」的提問，40多歲的回答者中期望政府提供「就業準備、工作媒合服務場所」占多數，而未滿20歲的族群則是想「結交朋友」。另外，也有許多人表示「沒有任何訴求，現在這樣就很好」，隨著年齡越大，擁有這類想法者的比例也越高。

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