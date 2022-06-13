尹錫悅周末小確幸！與愛妻搶爆米花看電影　盼營造「親民」形象

▲尹錫悅12日攜妻子金建希前往電遠院觀賞《嬰兒轉運站》。（圖／南韓政府總統辦公室，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅自從今年5月就職以後，便試圖展現與前總統文在寅截然不同的「親民形象」，除了將總統辦公室遷出青瓦台，周末更被市民們多次捕捉到攜手妻子金建希公園遛狗、逛傳統市場與百貨公司的身影，日前更公開前往電影院觀賞《嬰兒轉運站》，其中夫婦倆捧著爆米花的相片令人印象深刻。

根據《韓聯社》、《中央日報》等韓媒報導，尹錫悅、金建希夫婦昨（12）日前往Megabox影城首爾水西館觀賞南韓最新院線片《嬰兒轉運站》，是就任以來首次與一般民眾近距離觀賞電影。從總統辦公室公開的相片中，可以看到夫婦倆從大廳領取爆米花與可樂，以及前往影廳內入座、觀影的細節。

該片由扮演男主角的宋康昊在坎城影展奪下影帝寶座。

總統辦公室關係人士指出，尹錫悅、金建希透過一般途徑預定電影票，入場時尹錫悅穿著深藍色西裝夾克、灰色長褲，裡面穿上白色襯衫且不打領帶，同時還掛上韓國電影紀念100周年的胸章；至於金建希則穿上黑白條紋襯衫搭配黑色長裙，兩人拿著爆米花與可樂進入影廳後，坐在其他不認識的觀影民眾之間。

尹錫悅觀影結束後向記者表示，「選擇看《嬰兒轉運站》並非是因為這部電影得獎，而是因為這部電影向世人們傳遞良好的訊息，讓世人們熟知守護珍貴的生命，是全體社會的責任。」

現場記者詢問，為何就職總統以後仍選擇能經常接觸一般市民的娛樂活動。對此尹錫悅表示，「我想與市民朋友們融入在一塊，這並非是以總統的身份，而是以一般市民的身份，展示一般市民的姿態。」

據悉，以「政治素人」之姿成功當選南韓總統的尹錫悅，在與市民、媒體等外界溝通時，選擇與前總統截然不同的方式，除了從住處至總統辦公室上班的途中主動回答記者提問，透露對於北韓試射飛彈等各種時事的看法，還經常趁周末與妻子在公園散步遛狗、逛百貨公司買鞋，以及逛廣藏市場（광장시장）吃辣炒年糕、血腸、餃子等小吃。

尹錫悅的周末行程皆是幕僚無法事前得知，且配置最少的警衛人力，以保守派出身的總統而言，確實是實屬罕見。

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