插iPhone瞬間嚇哭！日清推「杯麵手機充電器」　網跪求開賣醒腦小物

▲日清食品推出一款結合杯麵造型的手機充電器。（圖／翻攝自Twitter@cupnoodle_jp）

記者羅翊宬／綜合報導

每當早晨鬧鐘鈴聲一響，都是大腦最不清醒的時刻，很多人可能會選擇繼續昏睡，不過當眼前突然出現「驚為天人」的景象，恐怕就再也睡不著了吧？日本日清食品近日就推出一款用杯麵產品造型做設計的手機充電器，保證使用者一起床就會被嚇醒，網友留言大讚創意十足，建議應該儘早量產。

綜合外媒報導，日本日清食品的杯麵品牌「合味道」（カップヌードル，CUP NOODLE）擁有悠久的歷史，曾推出世界首款的杯麵，且結合原味、海鮮、咖哩、什錦、抹茶等諸多不同的創意口味，為了讓名聲拓展至國際，也會定期推出結合杯麵的概念性創意產品，日前日清食品便在推特上公佈一款結合杯麵造型的手機充電器。

該款手機充電器所使用的杯麵造正是日清食品合杯麵的經典口味「原味（醬油味）」，杯子裡真的裝有扁小細麵、蝦仁等配料與湯底，中間則是出現一道細長的黑色凹槽，供使用者放入iPhone手機充電使用，當使用者從睡夢中睜開迷濛的雙眼時，還會天真以為手機不小心陷入杯麵裡，頓時甚感「殘念」，驚嚇目的保證破表。

日清食品在推文表示，「這款手機充電器，保證會讓您早晨起床時驚呼，『為什麼變成這樣』，瞬間讓腦部清醒。」

不過報導也指出，由於該款杯麵造型手機充電器為日清食品的概念產品，因此短期內恐怕無法親眼見到它上市。

網友留言戲謔道，「我不想看到這款充電器受歡迎，因為以後您一定會把智慧型手機不小心真的插在杯麵裡」、「拜託烤土司機也出一款充電器吧，充完電剛好吐司可以跳出來的那一種」、「只要3分鐘就能充飽電了嗎」、「習慣這款充電器以後，未來恐怕會把手機丟到真的杯麵裡」、「好驚艷杯麵裡的肉和光澤」、「希望能讓日清杯麵造型加濕器回歸」。

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