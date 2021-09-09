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表情誇張扭頭跪坐人像、完整黃金面具　三星堆國寶級文物再出土

▲三星堆再出土黃金面具等國寶級文物。（圖／翻攝四川日報）

▲三星堆祭祀區3號坑出土的完整黃金面具。（圖／翻攝四川日報）

記者魏有德／綜合報導

四川省文物考古研究院今（9）日公布三星堆遺址考古發掘階段性成果。據了解，三星堆遺址祭祀區3號坑、4號坑最新出土的包括青銅跪坐扭頭人像、完整黃金面具及8號坑出土的青銅等。截至目前，3號坑和4號坑共出土完整器557件（組），殘件1214件，這兩座坑的整體挖掘工作將於2個月內結束。

▲三星堆再出土黃金面具等國寶級文物。（圖／翻攝四川日報）

▲三星堆發現的青銅跪坐扭頭人像。（圖／翻攝四川日報）

《央視》報導，三星堆再度在3號坑發現黃金面具，它平鋪展開有40公分寬，高約27公分，是三星堆迄今為止發現的完整金面具中體量最大的一件，「新出土金面具比真人臉還大！」

此外，新出土的青銅跪坐扭頭人像精美程度極其罕見。這尊人像表情細膩誇張，身體比例和肌肉十分寫實。值得注意的是，人像的頭髮「沖天而起」、盤旋而上，一雙巨手比例誇張，被認為是一件充滿寫實主義和浪漫想象的作品。

▲三星堆再出土黃金面具等國寶級文物。（圖／翻攝四川日報）

▲三星堆8號坑挖掘出的青銅神獸。（圖／翻攝四川日報）

至於正在開挖中的8號坑，也陸續出土不少罕見的國寶級文物。其中，一件僅剩80多公分高的青銅神壇，被認為是繼3號坑頂尊跪坐人像外的又一件國寶級文物。這件神壇擁有3層台基，分別用勾雲紋和鏤空花紋裝飾；台基上的平台，鑄造了造型各異的人物，有的翩翩起舞、有的雙手虛握跪坐、有的扛著桿狀物。

8號坑的神壇上有20多公分高的一件青銅神獸，這件神獸的脖子上有銅絲繫成的絲線，像拴小狗一樣。神壇旁邊還有一件單獨的神獸，高約90餘公分，相當於一條哈士奇的大小，假使將神獸尾巴算上去，總長可能在120公分左右。

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