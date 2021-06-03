青銅器上留有蠶絲蛋白！　四川台青體驗三星堆考古現場

▲四川三星堆沈浸式夜遊體驗活動。（圖／讀者提供）

記者魏有德／綜合報導

在四川工作的台灣青年宓欣怡近日受邀參觀三星堆考古現場及博物館，除親眼見到世界首次發現的青銅頂尊人像，還透過活動了解青銅器上竟有蠶絲蛋白，對於可以親揭古蜀文化的神秘面紗，感到十分驚豔。

▲三星堆博物館透過開發文創商品，讓外界更容易了解古蜀文化。（圖／讀者提供）

中華文化全球推廣之三星堆推廣主題活動5月28日舉行，邀請數名在四川工作的台灣青年體驗三星堆考古文化。從事川台文旅交流合作的謝柏園表示，透過考古發掘新成果及沈浸式夜遊三星堆等活動，是全景式瞭解考古工作和文化傳承的最佳機會，「日後也希望可以將古蜀文明透過自媒體平台推廣出去，親眼見到考古發掘現場還是第一次，太震撼了。」

▲在川工作的台灣青年體驗三星堆考古現場。（圖／讀者提供）

對於三星堆博物館將古物結合文創成為「移動式IP」，宓欣怡則認為，「三星堆文創最棒的地方在於注重與日常生活結合，在加上盲盒潮流文化等，大大拉近我們與4000多年前古蜀文明之間的距離。」

四川省台辦副主任袁明在活動當天也與台灣青年一同參訪綿竹年畫村和中華年俗村，感受新農村建設和鄉村振興成果。宓欣怡提到，「兩年前，我就參與了與綿竹年畫相關的文創設計，借助三星堆文化的世界影響力，這裡未來發展不可小覷，新機遇很多。」