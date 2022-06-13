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桃園雙屍命案！解剖結果出爐　頭部遭鈍器重擊、妻僅懷一胎

▲▼桃園高鐵站前雙屍命案！男女疑遭殺害塞進休旅車後車廂。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園高鐵站前雙屍命案！男女遭殺害塞進休旅車後車廂。（圖／記者楊淑媛攝）

記者陳以昇、陳韻如／桃園報導

桃園高鐵站10日2屍4命血案，泰裔華僑李氏夫妻遭王姓友人殺害，並用兩人才剛購入的BMW X4棄屍，整起案件曝光後，引起社會譁然。法醫今（13）日前往殯儀館解剖複驗，發現李女僅懷一胎，並非外傳的龍鳳胎，另夫妻倆頭部均遭不明鈍器重擊，但真正死亡原因及體內是否有毒品反應，仍需待解剖報告出爐。

回顧整起事件，均為泰裔的李姓夫妻10日被人發現陳屍在高鐵站附近停車場的BMW內，而該輛BMW還是2人今年初才剛購入，未料卻為成2人最後的葬身之地。

據了解，妻子李女在高中時就已來台生活，並成功取得台灣身分證，而丈夫則是來台依親，夫妻倆和王姓兇嫌在新北市土城合夥經營人力仲介工作，替移工安排工作，而王男則主要處理、安排移工生活上的大小事。

▲▼ 桃園雙屍命案，檢警赴殯儀館解剖複驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 桃園雙屍命案，檢警赴殯儀館解剖複驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 桃園雙屍命案，檢警赴殯儀館解剖複驗 。（圖／記者陳以昇攝）

不料近日雙方卻疑似因為地下匯兌抽成等金錢分潤糾紛引爆爭執，雙方相約8日晚間談判，熟知李姓夫妻自此失去音訊，直到10日上午親友接獲一通疑似兇嫌的電話，僅告知一句「高鐵青埔站」隨即掛斷，親友察覺有異前往現場後，果真發現停放在民營停車場內的李男BMW X4休旅車，報警後才在後車廂中發現夫妻2人遺體，現場更留有一地屍水。

法醫13日赴殯儀館解剖複驗，初步確認夫妻倆頭部均遭不明鈍器重擊，另李女腹中也只有一名胎兒，且手指還有多處骨折，疑似是死前奮力抵抗所導致的防禦傷；至於李男部分則是頭頂部多處鈍器傷，但臉部完整，而兩人被發現時於休旅車後座躺平，疑似是遭兇手以棉被包裹後，由後車箱以頭朝前的方式放入車內，不過兩人的詳細死因及體內是否有毒品反應，仍需待解剖報告出爐。

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