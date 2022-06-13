最喜歡王世堅送這輛「腳踏車」　柯文哲：我都轉送給助理

▲台北市長柯文哲13日下午進行市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨籍台北市議員王世堅自前台北市長郝龍斌任內，便會在質詢期間準備禮物送給對方，而台北市長柯文哲上任至今8年也不例外，讓許多人在每個會期最期待看到的就是王世堅禮物。被問到最喜歡王世堅送的何種禮物，台北市長柯文哲直言「腳踏車」。

台北市長柯文哲13日下午赴台北市議會備詢，國民黨台北市議員陳炳甫詢問，如何處理王世堅送的眾多禮物？柯文哲回應，王世堅在前幾年都會收回去，所以後來就詢問對方「到底是『道具』還是『送的』？」後來不知道從哪一年開始，王世堅就不好意思拿回去了，而他則開始轉送給自己的助理。

陳炳甫追問，所以有些禮物被柯文哲轉送出去，有些則還給王世堅嗎？柯文哲說明，之前都會還給王世堅，後來他開始送給自己的助理。至於最喜歡王世堅送的何種禮物？柯文哲秒回「腳踏車」。

關於柯文哲所稱的腳踏車，應為2021年4月施政報告時期，王世堅為了痛批柯文哲「假推廣腳踏車之名，行銷柯文哲之實」，所以贈送了一輛腳踏車，且上方還刻了柯文哲的名言，並稍微進行改編，分別為「市長不難，專心市政而已」、「政治不難，找回網軍而已」。

另外，針對柯文哲質疑王世堅送的物品是道具還是禮物，王世堅議員辦公室曾於9日說明，近年來王世堅在議場送給柯文哲的禮物，包括每年上下會期施政報告、總質詢等，都是由柯文哲的幕僚現在代為收走，從未跟柯市府的任何同仁要求反還，且柯市府也未曾還給王世堅辦公室，因此沒有道具問題。

▼台北市議員王世堅於2021年4月施政報告時，贈送柯文哲一輛刻有「市長不難，專心市政而已」、「政治不難，找回網軍而已」等字樣的腳踏車。（圖／記者李毓康攝）