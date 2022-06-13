台東環保知識競賽6／15起報名　各組前50位完成筆試可獲3500綠點

▲台東環保知識競賽6/15起報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局將於10月1日在娜魯灣大酒店舉辦環境知識競賽縣內初選，比賽分為國小組、國中組、高中組、社會組等4組，各組前5名最高可得1500元禮券，也將代表台東縣參與11月19日的全國決賽，爭取最高榮耀。為鼓勵民眾踴躍參與，各組前50位報名者並完成筆試可獲得3500綠點，另參賽民眾均可獲得參賽禮券，此次競賽報名日期自6月15日凌晨0時起至9月16日晚間23時59分截止，報名請至活動官網「111年環境知識競賽」網址http://www.epaee.com.tw，歡迎各界好手踴躍報名參與。

環保局說明，環境知識競賽已邁入第11屆，歷年皆獲得民眾熱烈反響，即使去(110)年遇到疫情的衝擊，仍不影響報名的踴躍程度，有超過400位民眾角逐決賽資格，且卑南鄉利嘉國小柯世堡老師更在全國決賽脫穎而出，奪下社會組的冠軍，不僅為台東拿下史上最佳的成績，也是台東縣環境知識學習的好榜樣，證明氣候變遷的議題不再遙不可及，而是你我日常生活的各個面向，就可親自參與實踐與推廣。

環保局強調，環境知識競賽是每年必辦的重點活動，活動以公平、公正、公開的原則下進行，出題內容活潑多元，包含綠色化學、海洋生態、文化產業復興、循環經濟等主題，民眾可在家透過網路精進環保知能，再來挑戰環境知識的縣內初選，用知識的力量化為永續臺東的原動力。更多活動資訊請至環境知識競賽官網(http://www.epaee.com.tw/)閱覽，或洽專線:089-231739陳先生。