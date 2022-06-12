藝術下鄉前進關山　悟遠劇坊「換妻記」6／11演出掀觀賞熱潮

▲宜蘭傑出歌仔戲團隊悟遠劇坊，藝術下鄉前進關山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府文化處連續3年舉辦的傳統戲曲/歌仔戲下鄉巡演活動，6月11日在台東縣關山天后宮，特邀宜蘭縣傑出演藝團隊「悟遠劇坊」，帶來詼諧喜劇歌仔戲【換妻記】，吸引關山及周邊鄉鎮民眾前往欣賞。

縣長饒慶鈴表示「傳統戲曲/歌仔戲來交流」邁入第3年，一直深受各鄉鎮民眾喜愛。鄉親朋友們的熱烈參與、回應，是縣府推動藝術下鄉的動力，將持續辦理更多鄉親喜愛的藝文演出活動，將藝術充分融入生活，同時落實「文化平權」理念。

▲宜蘭傑出歌仔戲團隊悟遠劇坊，藝術下鄉前進關山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「悟遠劇坊」是充滿活力與創意的表演團隊，由團長簡育琳、執行長林紋守領軍成立於歌仔戲原鄉蘭陽平原。劇團連續12年榮獲宜蘭縣傑出演藝團隊，並接受新加坡華族文化節、法國巴黎頗富盛名的Quai Branly Museum(面具博物館)邀請演出，獲熱烈迴響，團中擁有資深且堅強的節目製作群，及歌仔戲界中優秀演員。

文化處指出，演出地點關山鎮天后宮為台東縣內歷史久遠的寺廟之一，信徒遍及池上、海端、鹿野、延平等鄉鎮，是花東地區最廣的媽祖信仰中心。11日晚間的藝術下鄉演出，感謝關山鎮公所及鄉代會、關山天后宮的協助，讓演出順利圓滿落幕。