殭屍紅了！南美館「地獄展」1張照吸3萬人　全場敲碗午夜場

▲南美館預告「地獄展」，讓網友暴動讚翻。（圖／翻攝自／臺南市美術館 Tainan Art Museum）

網搜小組／鄺郁庭報導

一場展覽預告，竟然讓官網掛啦！台南市美術館12日晚上9點在臉書貼文，公布最新檔期的「亞洲的地獄與幽魂」展，短短幾個字的貼文，配上展場內的殭屍照，吸引超過3萬人按讚。貼文一出，網友紛紛敲碗想逛，「這個有開放午夜場的嗎」、「員工打烊應該很害怕吧」、「可以賣一下期間限定的糯米啊！」

「『亞洲的地獄與幽魂』展 COMING SOON……」粉絲專頁「臺南市美術館 Tainan Art Museum」12日預告展覽資訊，展館是台南市美術館2館的2F展覽室E–H，展覽時間是在6月25日至10月16日。沒想到，簡短的一篇貼文，一個晚上就吸引超過3萬人按讚，留言也多達1.4萬則，還有近9千次分享。此外，因為展覽實在太有人氣，竟然讓官網掛點了。

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看到貼文後，不少人忍不住tag朋友，「原來台南美術館如此前衛」、「看展了啊！」還有網友笑呼，「警衛晚上巡邏心臟要很大顆」、「保全與加班人員表示……」、「門票可以做成一張符，說不定會派上用場」、「現場會發放墨斗對吧（？」。

一大票民眾則敲碗，「請問有開放夜宿活動嗎」、「如果加開午夜場就更棒了」、「跪求開放夜宿展館」、「可以比照海生館辦理夜宿活動，以及小小林正英收妖夏令營」、「如果展覽開放時間是23:00-05:00，館內不開燈，然後只發迷你手電筒，就更刺激了。」

留言處還有許多「藍勾勾」現身大讚，包括故宮南院「太期待了啦！」新竹市議員陳建名「南部粽不知道糯米會不會摻黏米？」前主播邱薇而「可以cos林正英到現場看。」藝人阿本「哇！太想看了！」

其中，連台南市長黃偉哲都來留言，一句「進去的瞬間有點不知所措」，讓台南市美術館小編有哏回應，「歡迎市長蒞臨！請市長暫時停止呼吸就可以了！」